2020-01-19T14:35:48+03:00
Общество

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение

Тысячи горожан и жителей сел пришли к иорданям [фото]
Ксения ТУРТЫГИНА
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Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеГрехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ
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В Хабаровске больше всего людей пришло к купелям на Красной речке. Здесь чин великой воды ранним утром провел митрополит Хабаровский и Приамурский. Кто-то, как 15-летняя Алиса, впервые погрузился в святую, но ледяную воду. Кто-то блюдет традицию много лет подряд.

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

На озере села Некрасовка тоже собралось немало народу. Некоторые решили зайти в купель, не дожидаясь, пока местный священник проведёт обряд. Но таких были единицы, основная масса сельчан ждала, когда свершится таинство. Отец Валерий напомнил собравшимся, что погружение в иордань не смывает разом все грехи. Для истинного очищения души нужна искренняя вера, покаяние и желание служить Господу, жить по Его слову.

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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