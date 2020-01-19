Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил Крещение

В Хабаровске больше всего людей пришло к купелям на Красной речке. Здесь чин великой воды ранним утром провел митрополит Хабаровский и Приамурский. Кто-то, как 15-летняя Алиса, впервые погрузился в святую, но ледяную воду. Кто-то блюдет традицию много лет подряд.

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

На озере села Некрасовка тоже собралось немало народу. Некоторые решили зайти в купель, не дожидаясь, пока местный священник проведёт обряд. Но таких были единицы, основная масса сельчан ждала, когда свершится таинство. Отец Валерий напомнил собравшимся, что погружение в иордань не смывает разом все грехи. Для истинного очищения души нужна искренняя вера, покаяние и желание служить Господу, жить по Его слову.

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ

Грехи не вода смывает, а наше покаяние: Хабаровский край отметил КрещениеФото: Сергей ПЛОТНИКОВ