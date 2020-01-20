Пугающая история с лебедями, «замерзающими» в порту Хабаровского края, оказалась обычным делом

Лебеди, которые перед новым годом облюбовали майну – незамерзшую часть акватории, не на шутку перепугали жителей поселка Ванино. С одной стороны птицы спокойно плавали, ныряли под воду, с другой - возникало ощущение, что когда замерзнет майна, вместе с ней замерзнут и пернатые. По крайней мере, именно так и думали местные жители. Тревожное сообщение о якобы замерзающих лебедях опубликовал в соцсети один из очевидцев. Он же посетовал, что «никому до этого дела нет».

- Мимо такого инцидента не смогли пройти специалисты отдела государственного охотничьего надзора комитета охотничьего хозяйства. В ответ на обращение жителей поселка Ванино, просивших помощи в спасении лебедей и перемещении их на зимовку в зоопарк, подтвердили, что 26 декабря 2019 года трое пернатых действительно обосновались в районе устья реки Чистоводная, - прокомментировали в краевом министерстве природных ресурсов.

Инспекторы отметили, что птицы нормально питаются, у них нет признаков ранения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. К тому же, в случае опасности лебеди поднимаются на крыло и перелетают на другое место. Тот факт, что птицы останавливаются в незамерзающих бухтах, это норма. Тем более что пути миграции лебедя-кликуна и малого тундрового лебедя проходят вдоль побережья Татарского пролива. Случай нахождения лебедей на территории Ванинского морского порта не первый. Специалисты считают, что изымать здоровых птиц из природной среды нецелесообразно.