2020-01-20T07:32:16+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае местные жители обнаружили нелегальный скотомогильник

Место незаконного захоронения выдало скопление птиц и бродячих собак
Евгения МОЛОТОВА
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Незаконный скотомогильник обнаружили в Хабаровском крае. Фото: соцсетиНезаконный скотомогильник обнаружили в Хабаровском крае. Фото: соцсети
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Трупы животных обнаружил недалеко от села Кондратьевки, района имели Лазо, глава администрации сельского поселения Артем Николайчук. В яме на пустыре за селом лежали фрагменты тел коров с номерными бирками. Разумеется, говорить о легальности скотомогильника здесь неуместно.

- Мое внимание привлекло скопление ворон, - рассказал о своей находке Артем Викторович. - Подошел ближе и увидел трупы животных, бирки с номерами. Насчитал не менее десяти особей. Все заснял на фото и видео и позвонил в ветеринарную службу.

Однако, когда представители санитарного контроля прибыли на место, оказалось, что мертвых буренок уже закопали.

- Когда мы приехали на место со специалистом санэпидемстанции, здесь была свежая наваленная куча, которая дымилась, - поделился Артем Николайчук. - То есть это были свежие отходы. Я думаю, что кто-то сообщил нарушителям о проверке, и они все убрали.

Выдвигается и кандидатура предполагаемого нарушителя. Это коровник, принадлежащий компании «Хорская буренка», расположенный по соседству. К сожалению, их представитель для комментариев оказался недоступен. При этом в ветеринарной службе информации о возможном падеже скота в окрестностях Кондратьевки нет.

Ветеринары передали информацию в управление Россельхознадозра по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и природоохранную прокуратуру. За незаконную организацию захоронений крупного рогатого скота нарушителю грозит штраф до семисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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