2020-01-21T04:03:41+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае разбираются с внезапно наступившим «концом света» районного масштаба

Из-за аварии без электричества остались больше двух тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае разбираются с внезапно наступившим «концом света» районного масштаба ФОТО: Администрация поселка Тырма Верхнебуреинского районаВ Хабаровском крае разбираются с внезапно наступившим «концом света» районного масштаба ФОТО: Администрация поселка Тырма Верхнебуреинского района
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Рано утром 20 января в Верхнебуреинском районе без электричества остались больше двух тысяч человек. Ранее сообщалось, что причина внезапного «конца света» - это авария на электросетях ДВЖД. В пять часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о массовом отключении света. После аварии без электричества остались 10 многоквартирных и 346 частных домов в поселке Тырма, 65 домов в поселке Аланап, жилье в селах Согда и Зимовье, два детских сада, две больницы, две школы, железнодорожная станция и клуб.

По предварительной информации, ночью вышла из строя одна из трех фаз на трансформаторе «Тырма». Восстановить подачу электроэнергии в силу масштабности поломки пока не представляется возможным. Котельные перевели на резервные источники питания, поэтому теплоснабжение в помещениях удалось сохранить. По данным на 20 января, перемерзаний системы отопления в школах, детском саду, больнице, на железнодорожной станции, а также в многоквартирных домах не было.

НЕДЕЛЯ ПОНАДОБИТСЯ НА ДОСТАВКУ НОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор собираются полностью поменять. Устройство нужной комплектации уже нашли в Забайкалье, откуда его и доставят в Тырму. Правда, на это понадобится целая неделя.

- Пока агрегат будут везти, планируют задействовать резервные генераторы. Они нужны, чтобы подключить жителей по временной схеме. Задействовать собираются четыре устройства - три из них дала железная дорога, еще один ночью отправили из краевого резерва, - рассказал Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Из Биробиджана в Тырму по железной дороге силами специалистов ДВЖД вчера, 20 января, направили энерговагон мощностью 500 кВт/ч. Один из резервных генераторов в Тырму доставят со станции Ин в ЕАО, его мощность 800 кВТ/ч, другой, рассчитанный на 800 кВт/ч, привезут со станции Монгохто. Мощность генератора, предоставленного правительством края, 500 кВт/ч. Планируют, что уже 21 января все оборудование будет на месте, поэтому прямо с утра начнутся работы по подключению потребителей.

Напомним, авария на электросетях в Верхнебуреинском районе произошла 20 января примерно в 3:40 по местному времени. По данным на пять часов вечера этого же дня смогли подключить восемь жилых домов в Тырме и все основные соцобъекты. Специалисты обследуют место поломки, устанавливают причину случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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