2020-01-21T06:16:06+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае высокопоставленного офицера осудили за растрату

Начальник вооружения 11 армии проводил махинации с автомобильной техникой
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае высокопоставленного офицера осудили за растратуВ Хабаровском крае высокопоставленного офицера осудили за растратуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Делом начальника вооружения - заместителя командующего 11 армии ВВС и ПВО занимались сначала специалисты 57 военного следственного отдела Следственного комитета России, а потом Военно-следственного управления СК России по Восточному военному округу.

По версии следователей из военной контрразведки, обвиняемый в апреле 2018 года списывал вполне исправную автомобильную технику и сдавал ее на реализацию частникам в виде лома. Ущерб, нанесенный полковником своему ведомству, превысил два миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ по Восточному военному округу «разрабатывали» полковника почти два года, все его незаконные действия фиксировались и тщательно документировались. В итоге дело передали в суд. После рассмотрения в Хабаровском гарнизонном военном суде полковника признали виновным по статье «хищение и растрата» и прямо из зала суда отправили в следственный изолятор.

- Хабаровский гарнизонный военный суд признал начальника вооружения-заместителя командующего 11 армии ВВС и ПВО ВВО полковника Огневчука виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с возмещением причиненного ущерба на сумму 2 миллиона 32 тысячи 400 рублей. Также Огневчуку назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и органов местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Восточному военному округу.

Как отмечают в суде, полковник категорически не признает себя виновным и намерен дойти до Верховного суда, чтобы доказать свою невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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