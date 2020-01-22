2020-01-22T06:23:22+03:00
Общество

Проблему распространения снюсов и меры борьбы с ним обсудили на круглом столе депутаты Хабаровской краевой думы

Парламентариями разработан законопроект о запрете его продажи на всей территории региона
Евгения МОЛОТОВА
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Проблему распространения снюсов и меры борьбы с ним обсудили на круглом столе депутаты Хабаровской краевой думы.Проблему распространения снюсов и меры борьбы с ним обсудили на круглом столе депутаты Хабаровской краевой думы.Фото: Правительство Хабаровского края
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Парламентарии озабочены вопросами охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции. О том, что представляет из себя эта самая «продукция», и насколько велика ее опасность для организма человека, они говорили на круглом столе, куда пригласили не только депутатов краевого собрания, но и представителей минздрава, минобразования и Роспотребнадзора. Дискуссия получилась оживленной. Но обо всем по порядку. Как справедливо отметила спикер краевой думы Ирина Зикунова, начинать следует с понятийного аппарата.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»?

- К ним относятся некурительные табачные изделия или в простонародье «снюсы», - прояснил ситуацию с терминологией первый заместитель председателя закдумы Сергей Зюбр. - В России запрещены оптовая и розничная торговля такой продукцией с десятого января 2016 года. После запретов «снюсов» в 2018 году появились первые бестабачные смеси, на которые данный запрет уже не распространяется.

Кроме того, как рассказал собравшимся Сергей Зюбр, к такой продукции относятся так называемые «никпаки», никотиносодержащие бестабачные некурительные изделия, их чаще всего реализуют в форме конфет или леденцов. Содержание никотина в «снюсах» и «никпаках» значительно, в 20 и более раз, выше, чем в обычных сигаретах. Соответственно, их воздействие на организм еще более губительно.

- Смертельная разовая доза никотина составляет от шести до тринадцати миллиграммов на килограмм веса, - рассказала Евгения Крюковская, врач наркологического диспансера КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница». - «Никпаки», судя по информации на упаковке, содержат от двадцати до девяноста миллиграммов на одну единицу. Разовый прием такой конфетки взрослого человека вряд ли убьет, хотя все зависит от чувствительности организма, но для несовершеннолетнего ситуация может обернуться существенными проблемами со здоровьем. Кроме того, регулярное употребление таких леденцов или конфет формирует стойкую зависимость и повышает риск перехода на другие наркотические вещества.

Как отметила Евгения Витальевна, основными жертвами употребления «снюсов» и «никпаков» становятся школьники старших классов и студенты. В ходе рейдов регулярно выявляются несовершеннолетние с никотиновой зависимостью.

- В декабре прошлого года мы взяли пробы в одной из хабаровских школ, - поделилась она. - Из 107 проб двадцать восемь оказались положительными. Хуже всего то, что дети не осознают опасности для организма, поскольку никотиносодержащие конфеты можно купить практически в любом торговом центре. И изменить эту позицию довольно трудно.

РАБОТАЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

Специалисты Роспотребнадзора со своей стороны проводят рейды по торговым точкам с целью пресечения торговли «снюсами» и «никпаками». Однако у надзорного органа есть существенная проблема.

- Никаких законодательно закрепленных правил по сертификации данной продукции не существует, - отметила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Светлана Лосева. - То есть юридических оснований для конфискации продукции в настоящее время нет.

Основная сложность в том, что «никпак» не относится ни к пищевой продукции, ни к табачным изделиям. Закона, ограничивающего их продажи, не существует. Именно принятием такого акта и озаботились парламентарии. Соответствующий законопроект был представлен в ноябре фракцией КПРФ. Обсудив предложение, собравшиеся признали, что проект нуждается в доработке. На том и порешили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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