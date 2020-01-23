2020-01-23T12:14:49+03:00
Общество

Хурба не принимает: аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт для гражданской авиации на неопределенный срок

Деятельность воздушной гавани приостановлена до устранения замечаний от Росавиации, до тех пор ни один пассажирский самолет здесь не сядет
Ксения ТУРТЫГИНА
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Хурба не принимает: аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт для гражданской авиации на неопределенный срокХурба не принимает: аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт для гражданской авиации на неопределенный срокФото: Александра ШОПЕНКО
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Аэропорт Комсомольска-на-Амуре приостановил обслуживание полетов, подтвердили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Причина - в невыполнении руководством аэропорта требований Росавиации по устранению нарушений в организации безопасности полетов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Единственный аэропорт Комсомольска-на-Амуре – Хурба. Он одновременно используется и гражданской, и военной авиацией: при нем есть аэродром «Дземги» совместного базирования судов, принадлежащий Минобороны РФ. Гражданские полеты обслуживает компания «Комсомольский-на-Амуре аэропорт». В 2016 году сто процентов акций компании были проданы Росимуществом за 70,15 миллиона рублей фирме из Санкт-Петербурга ООО «ЕВМ Недвижимость».

И вот стало известно, что с четверга, 23 января 2020 года, Хурба не принимает рейсы. Связано это с тем, что в аэропорту было не все ладно с пожарной защитой и поисково-спасательным обеспечением полетов – квалификацию сотрудников Росавиация сочла недостаточной.

- Нельзя говорить, что лицензия отозвана. Есть уведомление от самого аэропорта Комсомольска-на-Амуре в Росавиацию о том, что не устранены замечания по уровню пожарной защиты и поисково-спасательному обеспечению полетов. Это письмо – ответ на обращение Росавиации. Аэропорт выпустил так называемое нотам-уведомление, в котором сообщил, что приостанавливает обслуживание полетов до устранения замечаний, которые выдала Росавиация, - объяснил Максим Прохоров, и.о. министра транспорта Хабаровского края. – Пассажирские перевозки через Хурбу в данный момент уже не осуществляются.

Замечания, как выяснилось, возникли давно, аэропорт пытался решить вопрос, минтранс со своей стороны настоятельно рекомендовал устранить нарушения. Но это частная компания, на которую, констатировал Максим Прохоров, у краевых властей нет рычагов воздействия. Единственный надзорный орган у него – Росавиация и транспортная прокуратура, которая выписывает предписания и требования устранить в определенный период нарушения. Если нарушения не устраняются в срок, аэропорт приостанавливает деятельность. Что и произошло.

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ МОЛЧИТ

У пассажиров сейчас два основных вопроса: как будем летать дальше и как вернуть деньги за уже купленные билеты? С возвратом средств, заверил и.о. министра, проблем быть не должно. «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» - компании, чьи самолеты работают на внутрикраевых рейсах – уже готовы принимать заявления на возврат средств.

В принципе, те, для кого Хурба была транзитным пунктом, могут не переживать: все рейсы, лежавшие через Комсомольск, сделают беспосадочными.

- Не сказал бы, что загруженность у этого аэропорта высокая, тем не менее он важен. Он не только стыковочный аэропорт, часто он использовался как запасной в случае возникновения нештатных ситуаций. Жителям, которые летали в Богородское и Чумикан с посадкой в Комсомольске, переживать не стоит – рейсы станут прямыми, - заверил Максим Прохоров. – На маршрутах останутся те же самолеты, если возникнет необходимость, будут предоставлены другие суда. Фактически выпал только рейс «Комсомольск-на-Амуре – Сахалин», по нему будут приняты решения в ближайшее время. Рано пока говорить и о маршруте «Комсомольск – Благовещенск», на который недавно стартовали продажи.

Как долго Хурба не будет принимать пассажирские рейсы, пока никто не готов сказать. Суть претензий Росавиации сводится к двум моментам: нужна еще одна пожарная машина и действующий персонал должен пройти повышение квалификации, также необходимо набрать некоторое дополнительное количество сотрудников. Вопрос с пожарной машиной можно решить через МЧС – переговоры уже идут. С обучением персонала несколько сложнее, времени потребуется больше.

Пока воздушный путь закрыт, из Комсомольска-на-Амуре можно выбраться по земле: железнодорожным транспортом или на автомобиле.

Напомню, в 2017 году власти Хабаровского края на полном серьезе уверяли, что Дальневосточный международный авиасалон-2018 пройдет именно в Хурбе. Пошли слухи о многомиллиардных вложениях в аэропорт в связи с этим событием. Однако не сложилось.

СПРАВКА «КП»

Аэродром Комсомольск-на-Амуре (Хурба) включен в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, оператором аэродрома является АО «Комсомольский аэропорт».

Гражданский сектор на аэродроме Хурба был выделен в 1964 году. За 1971 – 1976 годы были построены аэропортовый комплекс и взлетно-посадочная полоса.

Пропускная мощность аэровокзала – двести пассажиров в час. За 2018 год через аэропорт выполнено 1267 рейсов, обслужено 5,8 тысячи пассажиров, 1751 тонна грузов и 16 тонн почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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