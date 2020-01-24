Самые запоминающиеся аварии минувших будней в Хабаровске

Минувшие будни в Хабаровске были весьма насыщенными авариями. Как ни прискорбно об этом писать, но часто из-за ошибок водителей страдают дети. В нашей подборке приведем примеры того, как это происходило на этой неделе. Так, в понедельник 20 января, при повороте с улицы Трехгорной на Воронежскую автолюбительница на машине Honda Fit напрочь забыла о том, что должна пропустить Mitsubishi Fuso, которое двигалось по улице Трехгорной прямо. Столь непродуманное действие закончилось банальным столкновением, а жертвой при этом стал подросток, который находился в машине Honda Fit.

На следующий день пользователи соцсети бурно обсуждали, как водитель на машине Toyota Land Cruiser Prado снес несколько машин, а до этого он успел сбить женщину и ребенка. Происшествие случилось на улице Санаторной. Пострадавшие переходили дорогу по «зебре», но до противоположного края проезжей части так и не дошли. Жертвами Prado среди машин стали Toyota Vitz, которую от удара отбросило на Toyota Corolla, а та в свою очередь «покалечила» впереди стоящий автомобиль Nissan Leaf. У женщины диагностировали ушибы на голове и тупую травму грудной клетки, а ребенок отделался ушибленной раной лица и синяками на плече. Вот так получается - мальчик шел с бабушкой в санаторий, а в итоге попал в руки врачей скорой помощи.

Особенно пикантной получилась авария на пересечении улиц Советская и Запарина, где перевернулся кроссовер. К слову, это то самое злосчастное место в городе, где концентрация аварий, мягко говоря, зашкаливает. Последнее происшествие больше походило на каскадерский трюк. Сначала кроссовер двигался по главной дороге, потом его в бок ударил Nissan Tino, а дальше, как в лучших традициях кино – оппонента выносит на обочину, кувырок через бордюр, в сторону летит знак «Пешеходный переход». В общем, адреналина водителю хватило с лихвой. Благо, что ни он, ни его приятель не пострадали. Оба успешно эвакуировались из разбитого авто. В свое оправдание водитель Tino сказал, что просто не заметил иномарку, у которой было преимущество движения.

Уважаемые водители, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, будьте предельно внимательными на дорогах. Помните, маленькая ошибка может стать большой трагедией.