2020-01-24T07:18:26+03:00
Общество

Пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю отметит двадцати пятилетний юбилей

В преддверие знаменательного события в управлении Восточного округа провели торжественную встречу с представителям СМИ и пресс-служб
Евгения МОЛОТОВА
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После завершения встречи для гостей прошла экскурсия в филиале центрального музея Восточного округа Росгвардии. Фото: пресс-служба РосгвардииПосле завершения встречи для гостей прошла экскурсия в филиале центрального музея Восточного округа Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии
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Торжественное мероприятие посвященное празднованию двадцатипятилетнего юбилея подразделению Росгвардии по взаимодействию со СМИ прошло при участии командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Юрия Яшина представителей средств массовой информации и пресс-служб силовых структур.

Командующий обратился к собравшимся с речью, в которой поблагодарил сотрудников и военнослужащих подразделений по связям с общественностью за проделанную работу в 2019 году. Юрий Яшин отметил профессионализм подчиненных, которые являются связующим звеном войск с гражданами дальневосточного региона. Особые слова благодарности от лица командования были адресованы журналистам региональных и центральных СМИ.

- В преддверии этой юбилейной даты мне хотелось бы отметить, вклад всех собравшихся в оперативном формировании достоверного информационного пространства, - отметил Юрий Яшин. - Благодаря нашей совместной работе жители стали понимать важность задач, которые стоят перед войсками Восточного округа Росгвардии.

В ходе торжественной встречи генерал-лейтенант вручил благодарственные адреса представителям СМИ и офицерам пресс-служб взаимодействующих структур.

- Я счастлива поздравить коллег с этой датой, - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю подполковник полиции Ирина Щеголева. - Отрадно, что на территории нашего региона есть такие профессионалы, которые всегда идут на встречу и могут помочь в любой сложившейся ситуации.

С ответным поздравительным словом выступили и журналисты региональных СМИ.

В ходе торжественной встречи генерал-лейтенант вручил благодарственные адреса представителям СМИ. Фото: пресс-служба Росгвардии

В ходе торжественной встречи генерал-лейтенант вручил благодарственные адреса представителям СМИ. Фото: пресс-служба Росгвардии

- Наше сотрудничество с Росгвардией имеет долгую историю, - поделилась директор редакции и сайта «КП-Хабаровск» Олеся Петерсон. - Надеемся, что плоды этого сотрудничества по достоинству оценят наши читатели.

Грамоты командующего также получили помощник командующего округом по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы округа капитан Анна Бессонова и начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю подполковник полиции Владислав Шевченко.

После завершения встречи для гостей прошла экскурсия в филиале центрального музея Восточного округа Росгвардии. Интересную историю о создании войск рассказал начальник музея полковник в отставке Николай Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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