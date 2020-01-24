Пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю отметит двадцати пятилетний юбилей
Торжественное мероприятие посвященное празднованию двадцатипятилетнего юбилея подразделению Росгвардии по взаимодействию со СМИ прошло при участии командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанта Юрия Яшина представителей средств массовой информации и пресс-служб силовых структур.
Командующий обратился к собравшимся с речью, в которой поблагодарил сотрудников и военнослужащих подразделений по связям с общественностью за проделанную работу в 2019 году. Юрий Яшин отметил профессионализм подчиненных, которые являются связующим звеном войск с гражданами дальневосточного региона. Особые слова благодарности от лица командования были адресованы журналистам региональных и центральных СМИ.
- В преддверии этой юбилейной даты мне хотелось бы отметить, вклад всех собравшихся в оперативном формировании достоверного информационного пространства, - отметил Юрий Яшин. - Благодаря нашей совместной работе жители стали понимать важность задач, которые стоят перед войсками Восточного округа Росгвардии.
В ходе торжественной встречи генерал-лейтенант вручил благодарственные адреса представителям СМИ и офицерам пресс-служб взаимодействующих структур.
- Я счастлива поздравить коллег с этой датой, - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю подполковник полиции Ирина Щеголева. - Отрадно, что на территории нашего региона есть такие профессионалы, которые всегда идут на встречу и могут помочь в любой сложившейся ситуации.
С ответным поздравительным словом выступили и журналисты региональных СМИ.
В ходе торжественной встречи генерал-лейтенант вручил благодарственные адреса представителям СМИ. Фото: пресс-служба Росгвардии
- Наше сотрудничество с Росгвардией имеет долгую историю, - поделилась директор редакции и сайта «КП-Хабаровск» Олеся Петерсон. - Надеемся, что плоды этого сотрудничества по достоинству оценят наши читатели.
Грамоты командующего также получили помощник командующего округом по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы округа капитан Анна Бессонова и начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю подполковник полиции Владислав Шевченко.
После завершения встречи для гостей прошла экскурсия в филиале центрального музея Восточного округа Росгвардии. Интересную историю о создании войск рассказал начальник музея полковник в отставке Николай Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU