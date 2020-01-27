В Хабаровском крае ищут мать брошенных отцом в аэропорту Шереметьево детей

Двух мальчиков 6 и 9 лет обнаружили в воскресенье 26 января в терминале D аэропорта Шереметьево. Братья стояли и потерянно озирались по сторонам. Когда к ним подошла охрана, выяснилось, что детей бросил отец.

ПРОШУ ПОМОЧЬ МОИМ ДЕТЯМ

В рюкзаке одного из мальчишек лежали все документы и записка: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет». Удалось выяснить, что в Москву парни вместе с родителем прилетели из Хабаровска. Живут в Комсомольске-на-Амуре, отцу 41 год, он работает то ли охранником, то ли водителем - словом, не на высокооплачиваемой работе. Детьми занялись социальные службы столицы, на днях их должны будут переправить домой в Хабаровский край.

СТАТУС НЕ ОПРЕДЕЛЕН

Для краевой соцзащиты главное сейчас определиться со статусом брошенных в аэропорту мальчишек. Есть ли у них другие родственники, кроме пропавшего в Москве отца, можно ли с ними оставить детей или придется оформлять их в детский дом. Кстати, записка, оставленная родителем в рюкзаке одного из сыновей, официальным отказом не считается.

- По правилам, по всем законодательным нормам у детей сейчас нет статуса и нет заявления родителей на определение их в соответствующее государственное учреждение. Поэтому вначале они попадут в учреждение здравоохранения, поскольку надо будет выяснить, насколько соответствует норме их физическое состояние, нет ли хронических болезней и прочего. Потом в социальную защиту, параллельно будем искать родственников и в зависимости от того, появятся они или нет, будем определяться с их дальнейшей судьбой - либо семья, либо госучреждение, - рассказала Виктория Трегубенко, уполномоченная по делам несовершеннолетних в Хабаровском крае.

В определении отца, бросившего на произвол судьбы малолетних детей, правозащитники категоричны, по их мнению, мужчина выбрал не самый лучший для своих отпрысков путь.

- Это горе-родитель, который не придумал других способов, как разрешить эту ситуацию, можно было обратиться в социальные службы, можно было бы обратиться в учреждение образования, тот же детский дом, или социальную службу, или здравоохранения. Сказать - вот у меня такая сложная ситуация, помогите мне. Не обратился, хотя в Хабаровском крае достаточно организаций, в том числе и общественных, которые работают с такими семьями. Мы сейчас разбираемся в ситуации. Пока главная задача вернуть детей сюда, в Хабаровск, - подчеркнула детский омбудсмен.

В ГОРОДЕ ИЩУТ МАТЬ И РОДНЮ

Сейчас в Комсомольске-на-Амуре все социальные и правоохранительные службы подняты «в ружье». Их задача - в кратчайшие сроки найти мать детей.

- На данный момент все службы - и управление образования, и полиция, и социальные службы - ищут мать. По нашим данным, мужчина официально женат на ней, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре. - Ранее отец дважды уезжал на вахту в пределах Дальнего Востока, детей оставлял в социальном центре. В заявлении писал, что не может оставить их матери, называл ее «непутевой». Что это значит, мы не знаем.

Иван Лаврентьев уточнил, что 24 января отец забрал из школы документы на старшего сына. Сказал, что переезжает с детьми в Москву, мол, у него там есть жилье, а с работой в столице гораздо проще, чем в Комсомольске. Судя по дальнейшим событиям, он слукавил: будь у него квартира в Москве, вряд ли бы он оставил ребятишек в аэропорту.

Известно, что семья на учете не состояла, дети посещали детсад и школу. Подробнее в учреждениях говорить отказываются, ссылаясь на закон о защите персональных данных.