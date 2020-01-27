Власти Хабаровского края ставят барьеры «китайской пневмонии»

Эпидемия коронавируса, разрастающаяся в КНР, заставляет власти приграничных территории идти на особые меры безопасности. От Хабаровска до Китая меньше трех километров, связи между краем и Поднебесной весьма крепки, начиная от китайских торговцев на рынках, студентов, обучающихся в наших вузах, заканчивая турпотоками с обеих сторон.

СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Пока опасная зараза не перешагнула границу, и чтобы так и было дальше, губернатор Сергей Фургал поручил ввести в крае дополнительные меры безопасности. По предложению краевой прокуратуры создается специальный штаб по контролю за ситуацией. В него войдут краевые министры и руководители ведомств, представители федеральных структур - Роспотребнадзора, Федеральной ветслужбы, пограничников и других надзорных органов.

- Несмотря на уже принятые шаги, нам надо организовать дополнительные барьеры для проникновения инфекции. Этим займется оперативный штаб, участники которого должны будут анализировать всю последнюю информацию о проблеме и принимать экстренные меры. До конца понедельника штаб должен быть сформирован и приступить к работе, - поручил Сергей Фургал.

Возможно, первым делом штаб установит карантинные посты на междугородних трассах. Китайские врачи выяснили, что источник заражения - мясо животных и, вероятно, морепродукты. Поэтому всю пищевую продукцию из КНР будут проверять еще тщательнее, чем обычно. Вторым шагом может стать продление перерыва в работе пункта пропуска «Покровка». Он закрыт до 29 января из-за праздников.

ТУРИСТЫ НЕСУТ УГРОЗУ

Третье, что вызывает тревогу, - ситуация с туристами. На острове Хайнань, по данным краевого комитета по туризму, находятся восемьдесят россиян. Люди выехали по групповым турам, поэтому их точное количество известно. А сколько уехало в Китай самостоятельно, в том числе через Владивосток, подсчитать пока не удалось. Туристы могут заболеть сами и привезти китайский коронавирус в нашу страну. Естественно, сейчас продажа турпутевок в Поднебесную приостановлена.

- По рекомендации Ростуризма с 25-го января приостановлена продажа туров в Китай. Компания «Русь-тур», отправившая группы на Хайнань, приняла решение срочно эвакуировать всех ее туристов обратно в Хабаровск, - сообщил Виталий Селюков, руководитель комитета по туризму края. - За ними вылетает отдельный самолет. Что касается туристов, выехавших самостоятельно, предлагаем организовать у нас в аэропорту дополнительный осмотр пассажиров с рейсов из Владивостока, которыми они будут возвращаться.

ВСЕ РЕЙСЫ ПОД ДВОЙНЫМ ДОСМОТРОМ

Впрочем, в международном аэропорту Хабаровска и на погранпереходе «Покровка» с того момента, как стало известно об опасном вирусе, действует двойной контроль досмотра.

- Работают на рейсах два специалиста: один заходит в салон самолета, измеряет тепловизором температуру у пассажиров, второй дополнительно осматривает прибывающих в аэропорту, - напомнила Татьяна Зайцева, глава управления Роспотребнадзора по краю. - Такой же режим действует во Владивостоке. Если выявят человека с признаками заболевания, его изолируют в больницу для проведения исследований. Методики для этого в Хабаровск уже доставлены, они позволяют выявить вирус в течение 5 часов.

Губернатор попросил миграционную службу и Роспотребнадзор быть готовыми к наплыву китайских рабочих, занятых на сельхозпредприятиях края и в других отраслях. Они вот-вот вернутся – 30 января в Китае закончат праздновать Новый год. В эти же дни возвращаются и студенты.

Напомним, что в Хабаровском крае и ЕАО уже действуют особые меры по предотвращению проникновения коронавируса. Больницы и поликлиники переведены в режим повышенной готовности. В детских учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием людей действуют фильтры.

СПРАВКА

По последним данным, жертвами нового коронавируса, распространяющегося из Китая, стали уже 2744 человека, из них 80 скончались. Власти Китая утверждают, что все умершие имели ослабленное здоровье, чем и «воспользовался» коронавирус. Эпицентр инфекции расположен в одиннадцатимиллионном городе Ухань провинции Хубэй. Китайские власти закрыли его на карантин и проводят в Ухане и еще нескольких соседних городах масштабную дезинфекцию.