Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровский аэропорт после сообщения о заложенной на борту бомбе

Звонок с информацией о находящемся на борту самолета, следующего рейсом 1713 Хабаровск - Москва взрывном устройстве, поступила на пульт Росгвардии в 16:40 по местному времени, вскоре после взлета самолета. Воздушное судно Airbus A330, на борту которого находилось 262 пассажира и 10 членов экипажа, на тот момент провело в пути около часа. Было принято решение о возврате борта в аэропорт вылета. Аэробус развернулся в воздухе и вернулся в Хабаровск.

На взлетно-посадочной полосе самолет встретили взрывотехники, кинолог с собакой и все положенные по разнарядке экстренные службы. Пассажиров эвакуировали и разместили в зоне вылета. Воздушное судно тщательно осмотрели, однако ничего подозрительного обнаружено не было.

- Борт был обследован, но взрывное устройство не обнаружено. Сообщение оказалось ложным, - прокомментировали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Хабаровскому краю. - В настоящее время рейс готовится к вылету в Москву.

В пресс-службе хабаровского аэропорта в свою очередь сообщили, что пассажиры вылетят в Москву ориентировочно в три часа ночи по местному времени.