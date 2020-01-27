Материнский капитал-2020 в Хабаровском крае: новые суммы, новые получатели

С начала нового года российским семьям с детьми стали доступны дополнительные меры социальной поддержки. Речь идет о новых решениях по материнскому капиталу, о которых объявил президент России Владимир Путин в его Послании Федеральному собранию. Это очередной шаг действующей с 2007 года программы – расширяется она ежегодно, сумма материнского капитала индексируется, дополняется список целей, на которые могут быть направлены предоставляемые государством средства.

Семьи Хабаровского края могут также рассчитывать и на региональный материнский капитал. С 2007 года сертификат на получение маткапитала был доступен семьям при рождении второго или последующих деток. Сегодня получателями этой меры господдержки становятся и семьи, в которых родился первенец. С января 2020 года размер выплаты за первого ребенка составит 466 617 рублей. Сумма за второго и последующих детей увеличена до 616 617 рублей. В январском послании Федеральному собранию глава государства отметил, что и эта сумма будет индексироваться ежегодно. Более того, ее действие не завершится в следующем году.

“Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно” - подчеркнул президент.

В Хабаровском крае сумма регионального материнского капитала, предусмотренного национальным проектом «Демография», инициированного президентом Путиным, также была увеличена. Обновленный маткапитал составит 30% от федерального материнского капитала - 139 985, 10 рублей.

Изменения коснутся семей, в которых с 1 января 2020 года родится второй ребенок. На поддержку семей планируется направить почти 295 миллионов рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Министр отметила, что в крае получить материнский капитал за первенца смогут свыше 4,9 тысяч семей и более 5 тысяч семей – за рождение второго и последующих детей.

Стоит отметить, что процесс оформления сертификата достаточно прост. Оформить региональный материнский капитал можно в центрах социальной поддержки по месту жительства и МФЦ. Нередки случаи, когда маме, тем более многодетной, непросто найти время даже на подачу документов. Поэтому предусмотрена возможность дистанционной подачи документов – через сайт «Услуги27». На портале можно подать заявление на выдачу гарантийного письма на краевой материнский (семейный) капитал. В перечень обязательных документов входят документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий принадлежность к гражданству РФ ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на краевой маткапитал, а также документы, подтверждающие рождение или усыновление детей. С любыми вопросами можно обратиться к специалистам в рабочее время на «горячую линию» 8 (4212) 32-64-93.

- Мы получили федеральный материнский капитал после рождения второго ребенка, теперь региональный – после рождения третьего! Честно говоря, когда мы узнали, что станем многодетными родителями, мы не задумывались о размере материнского капитала, не выясняли, «что нам теперь будет положено». Просто были уверены в поддержке государства. Средства обоих маткапиталов нам помогут решить «квартирный вопрос». Тем более, что можно использовать эти средства для первого взноса при получении Дальневосточной ипотеки под 2% годовых, которая стала доступна для нас благодаря президенту, - рассказала получательница материнского капитала, многодетная мама Ирина Левушкина.

Стоит отметить, что решению жилищного вопроса для семей, в которых появился третий ребенок, будет способствовать и принятое правительством РФ решение о погашении государством 450 тысяч рублей их ипотечного кредита. В январском послании Федеральном собранию Владимир Путин отметил, что в целом семья с тремя детьми «сможет при помощи государства вложить в решение жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей».

Помимо покупки или строительства жилья, потратить материнский капитал можно на образование детей, на ежемесячную выплату на ребенка, на пенсию мамы или услуги/товары для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.

- На сегодняшний день в Хабаровском крае 3403 семьи уже определились с целями, на которые потратят маткапитал. А 490 семей уже успели распорядиться деньгами, - уточнила Светлана Петухова.