Хабаровская дорожно-клиническая больница — всегда в ногу со временем!

Сейчас дорожная клиническая больница - одна из старейших в городе. А начиналось все с крошечного отделения на 20 мест для строителей Уссурийской железной дороги в 1895 году. На торжественном освящении присутствовал губернатор С.М. Духовской. С тех пор, а именно с 3 января 1895 года больница ведет непрерывный прием пациентов по самым разным направлениям.

Сегодня негосударственное учреждение здравоохранения Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД» состоит из стационара на 400 койко-мест и консультационно-диагностического центра.

Одно из сильнейших преимуществ клиники - возможность оказания полного цикла медицинской помощи – от амбулаторной, консультативно-диагностической до стационарной, включая применение высокотехнологичных методов лечения.

В больнице работают отделения общей, сосудистой и пластической хирургии, травматологии и ортопедии, гинекологии, неврологии, гастроэнторологии, урологии и эндоскопии.

Здесь впервые применены технологии резекции печени при ее поражении онкологическим процессом, проводятся операции в области эндопротезирования крупных суставов. Хирургами и анестезиологами на практике реализуется принцип максимальной безопасности для больного при обширных оперативных вмешательствах. Это достигается тесным взаимодействием специалистов разной специализации в составе операционной бригады и хорошей организацией реанимационно-анестезиологического обеспечения.

Терапевтическая служба больницы традиционно высокоавторитетна в городе и регионе как наиболее успешная при лечении гепатитов и заболеваний поджелудочной железы, комплексной диагностике функциональных нарушений органов желудочно-кишечного тракта. Неоспорим высокий профессионализм неврологов больницы в реализации программ профилактики острого и хронического стресса. Пациентами из различных регионов Дальнего Востока востребована малоинвазивная лазерная технология лечения позвоночной грыжи, освоенная в неврологическом отделении вопреки бытующему мнению о консервативности этой специальности.

Мы готовы оказать помощь круглосуточно по адресу г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 49. Телефон единой справочной службы 8 (4212) 41-82-82.