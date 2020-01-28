2020-01-28T06:13:25+03:00
Здоровье

Хорошее зрение — наша работа! МНТК «Микрохирургия глаза» готов оказать помощь всем жителям Дальневосточного региона

Специалисты центра оказывают помощь даже в самых сложных случаях
Евгения МОЛОТОВА
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Здесь оказывают помощь даже новорожденным. Фото: ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»Здесь оказывают помощь даже новорожденным. Фото: ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»
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Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России с 1988 года принимает на обследование и лечение пациентов со всего дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири.

Центр является признанным лидером в хирургическом лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки у детей и взрослых. Единственное медицинское учреждение в регионе, выполняющее сложные операции при злокачественных опухолях глаза и его придаточного аппарата. В филиале проводят уникальные фемтолазерные операции по исправлению близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

С момента создания в нем прошло обследование более одного миллиона трехсот тысяч пациентов. Было выполнено более 480 тысяч операций.

Клиника располагает самыми современными технологиями, позволяющими проводить лечение практически всех глазных заболеваний. Сегодня Хабаровский филиал - единственное учреждение нa Дальнем Востоке, где способны оперировать патологию глаз недоношенных детей, а также детей с врожденной катарактой и глаукомой.

Клиника оснащена самым современным оборудованием, которое не имеет аналогов в регионе, а зачастую и в России.

В филиале работают 344 сотрудника, среди них 3 доктора наук, профессора, 3 заслуженных врача России, 9 кандидатов медицинских наук, 39 врачей высшей категории. С 2011 года Хабаровский филиал внесен в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России».

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