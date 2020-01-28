2020-01-28T08:10:38+03:00
Досуг

Погода в феврале 2020 в Хабаровске

Какие сюрпризы приготовила погода в феврале 2020 в Хабаровске - расскажем сегодня
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Какие сюрпризы приготовила погода в феврале 2020 в Хабаровске - расскажем сегодняКакие сюрпризы приготовила погода в феврале 2020 в Хабаровске - расскажем сегодняФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода в феврале 2020 в Хабаровске обещает быть довольно спокойной и относительно теплой, и это хорошая новость. А вот то, что ясное небо покажется хабаровчанам буквально на несколько дней - это уже новость так себе.

В первой декаде месяца чуть похолодает, если сравнивать с последними днями января. Дневная температура может опуститься до -16 градусов, ночная до -19. Атмосферные осадки в этот период не ожидаются, однако небо затянет переменной облачностью, кроме того, нас ждет довольно неприятный юго-западный ветер до 6 метров в секунду и влажность воздуха до 83 процентов, так что в целом на улице будет неприятно.

Погода в феврале 2020 в Хабаровске во второй декаде будет куда как приятнее - дневные температуры подрастут до -13 -11 градусов, ночные до -15 -16. Но солнышка, увы, почти совсем не будет - всего два солнечных дня по прогнозу, а затем снова переменная облачность, но хотя бы без снегопадов (они поджидают нас в марте - готовьтесь). Ветер не сменит своего направления, однако станет слабее - до 5 метров в секунду.

Погода в феврале 2020 в Хабаровске Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в феврале 2020 в ХабаровскеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

А вот в третьей декаде хоть и наметится повышение температуры воздуха до -9 -10 днем и до -13 -14 ночью, все плюсы перекроет снег, который пройдет минимум дважды в преддверии богатого на метели марта. Впрочем, снегопад обещает быть небольшим, ветер больше 6 метров в секунду не разгонится - неприятность эту мы переживем!

В целом погода в феврале 2020 в Хабаровске будет теплее, чем обычно. Косвенной или прямой причиной тому послужило глобальное потепление. Как сообщили в Дальневосточном УГМС, потепление ускоряется - 2019 год был вторым в списке самых теплых лет за всю историю инструментальных наблюдений на планете, уступая лишь рекордно жаркому 2016 году. Причиной изменения климата является чрезмерный выброс парниковых газов в атмосферу в результате деятельности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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