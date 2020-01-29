Сто дней между Хабаровском и Москвой: военные на Дальнем Востоке начали уникальную военную «спецоперацию»

Военные в Хабаровске решились на уникальную «спецоперацию». Они намереваются выполнить переход от Хабаровска до Москвы и рассчитывают выполнить это задание за 100 дней. Бойцы уверены, что справятся с задачей, хотя бы потому, что этот подвиг до них уже совершили пять военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах.

ПРЕВЗОЙТИ ОТЦОВ И ДЕДОВ

Бойцы Восточного военного округа посвятили свой поход 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, они почтут память о героизме и мужестве советских солдат. Солидности уникальному переходу добавляет то, что 2020 год президент Российской Федерации объявил Годом памяти и славы.

Бойцы Восточного военного округа посвятили свой поход 75-летию Победы в Великой Отечественной войнеФото: Администрация Хабаровска

Повторить подвиг предшественников решились восемь гвардейцев-спецназовцев. У них впереди путь длиною в восемь тысяч 942 километра. Если красноармейцы в свое время добирались до столицы Родины на лыжах и пешком, то нынешние бойцы задействуют снегоходы, армейские мотовездеходы, бронеавтомобили «Тигр» и велосипеды. Технику собираются использовать на участках, где не получиться проехать на лыжах.

К слову, предшественники - молодые командиры, стартовали 1 октября 1934 года со станции «Бочкарев», ныне город Белогорск Амурской области, и финишировали в Москве 12 февраля 1935 года. Они одолели расстояние в восемь тысяч 134 километра за 120 дней.

Лыжники будут нести копию Знамени ПобедыФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Маршрут военных пройдет через 17 регионов страны, через 741 населенный пункт и все это время лыжники будут нести копию Знамени Победы. Во время пути участники похода «отметятся» в военно-патриотических акциях.

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, первую большую остановку бойцы сделают в Биробиджане. В столицу Еврейской автономии они прибудут в четверг, 30 января.

ПРОВОДЫ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Грандиозный поход начался вчера, 28 января. По такому случаю на площади Славы в краевой столице устроили торжественную церемонию. Проводить бойцов в долгий путь пришли представители командования Восточного военного округа, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, представители краевых и городских властей, гости города.

Грандиозный поход начался вчера, 28 января.Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- Сегодня воины Восточного военного округа отправляются в мемориальный поход по маршруту «Хабаровск-Москва». Вам предстоит продемонстрировать мужество. Мы гордимся вами. Желаем вам удачи и доброго пути, - обратился к участникам похода Геннадий Жидко, генерал-лейтенант, командующий ВВО.

Повторить подвиг предшественников решились восемь гвардейцев-спецназовцевФото: Администрация Хабаровска

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев со своей стороны назвал этот поход миссией, которая имеет особое значение для всех жителей России. Он считает, что только благодаря таким действиям можно сохранить историческую память о событиях, от которых зависело будущее России.

Проводить бойцов в долгий путь пришли в том числе и юнармейцыФото: Администрация Хабаровска

В Москву бойцы прибудут 7 мая. Современные герои в столице передадут знамя Министру обороны России. Следующей задачей спецназовцев будет участие в главном военном параде на Красной площади.