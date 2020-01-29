2020-01-29T07:55:50+03:00
Происшествия

В Уссурийске полицейские задержали наркодилера из Хабаровска с гашишным маслом

Мужчина создал свой канал поставки крупных партий опасного наркотика
Борис КОКУРИН
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В Уссурийске полицейские задержали наркодиллера из Хабаровска с гашишным масломВ Уссурийске полицейские задержали наркодиллера из Хабаровска с гашишным масломФото: УТ МВД России по ДФО
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На крупного наркодилера занимавшегося поставками гашишного масла на дальнем Востоке транспортные полицейские вышли по агентурной наводке. После проверки полученных сведений сотрудники Уссуриского линейного отдела взяли 41 летнего мужчину родом из Хабаровска, который в тайнике возле машины хранил крупную партию наркотиков.

- Гашишное масло было расфасовано в 63 медицинских шприца, каждый весом около 50 граммов. Общим вес изъятого наркотика составил около трех килограммов. Как пояснил задержанный, гашишное масло он изготовил самостоятельно и сбывал большими партиями, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Как было установлено следователями, это именно он в октябре 2018 года продал три килограмма гашишного масла 30 летнему мужчине из Еврейской автономной области. Потом молодого мужчину с поличным взяли в Хабаровске, найдя у того в машине целых 60 шприцев в которые был расфасован наркотик, но выйти на его поставщика долго не могли.

Задержанный наркоторговец сейчас активно дает признательные показания, пытаясь хоть как-то облегчить свою дальнейшую участь. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело по уголовной статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», максимальное наказание по которой – пожизненное заключение.

Пока идет следствие суд оставил задержанного под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование еще идет и специалисты уверенны это не последний эпизод, в котором замешан фигурант уголовного дела.

В Уссурийске полицейские задержали наркодилера из Хабаровска с гашишным маслом.Видео УТ МВД России по ДФО! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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