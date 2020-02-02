2020-02-02T03:41:50+03:00
Общество

Комсомольчанина, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, допросили после угроз экс-теще

По телефону он сказал, что вернется в город и жизни ей не даст
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанина, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, допросили после угроз экс-теще ФОТО: аккаунт в соцсети Анны КузнецовойКомсомольчанина, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, допросили после угроз экс-теще ФОТО: аккаунт в соцсети Анны Кузнецовой
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История комсомольчанина, бросившего своих сыновей в аэропорту Шереметьево, обрастает все новыми подробностями. Например, накануне стало известно, что мужчина по телефону угрожал бывшей теще. Экс-родственница написала заявление в полицию на отца внуков.

Информированный источник подтвердил «КП» - Хабаровск», что Виктор Г. во время телефонного разговора со своей бывшей тещей высказал угрозы в ее адрес. А именно он сказал ей, что не дай бог она оформит над ними опеку. Он вернется в Комсомольск и жизни ей не даст. Также бедовый папаша также пообещал забрать отпрысков любым способом - украсть, увезти куда-нибудь. Напомним, он изначально был против того, чтобы мальчики остались у бабушки по материнской линии.

Пока в отношениях между взрослыми пытаются разобраться сотрудники компетентных органов, братьев, невольно оказавшихся заложниками ситуации, уже привезли в Комсомольск-на-Амуре. Бабушка оформила временную опеку над ними и получила единовременную материальную помощь. Со следующей недели братья должны пойти в детсад и школу.

К слову, на Виктора завели уже два уголовных дела. Первое – за оставление в опасности, второе – по статье «Истязание», также решают вопрос о возбуждении третьего уголовного дела после угроз теще. По третьему инциденту комсомольчанин уже дал показания, видео допроса накануне попало в распоряжение «КП-Хабаровск». Мужчина рассказал, что узнал из соцсетей о том, что родители бывшей жены оформили временно опекунство, поэтому и стал звонить, а еще писал сообщения.

Отец оставленных в аэропорту детей рассказывает про общение с их бабушкой.

Напомним, 26 января в аэропорту Шереметьево охрана заметила двух испуганных мальчишек. При детях был рюкзак с документами и запиской от их отца, в которой он писал, что денег нет, кормить детей нечем, просил отправить их в приют, обещая потом « как-нибудь их забрать». Мужчина в тот же день улетел в Ростов-на-Дону, где и сдался полиции, узнав, что его разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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