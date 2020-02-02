2020-02-02T07:57:31+03:00
Общество

Долой угольную пыль: полезное ископаемое изрядно навредило жителям Хабаровского края

Рабочая группа возобновила свою работу по решению этой проблемы
Александр ШТААЛЬ
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Долой угольную пыль: полезное ископаемое изрядно навредило жителям Хабаровского края ФОТО: Официальный сайт администрации Ванинского муниципального районаДолой угольную пыль: полезное ископаемое изрядно навредило жителям Хабаровского края ФОТО: Официальный сайт администрации Ванинского муниципального района
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В Ванино продолжается борьба местных жителей за право дышать чистым воздухом. Экологическая обстановка в поселке испортилась из-за угольной пыли, проникшей в жилой сектор. Ранее сельчане по этому поводу устраивали митинги, желая обратить внимание властей на проблему, писали многочисленные жалобы. И вот свершилось - работу в этом направлении начали члены межведомственной рабочей группы.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Совещание по этой проблеме провели непосредственно в АО «Порт Ванино». Среди участников были представители порта, контрольно-надзорных органов, правительства Хабаровского края, администрации Ванинского района и Ванино, экологической инициативной группы Ванинского района и другие. Насущный вопрос – это нарушение технологических процессов и отсутствие контроля над производством.

Напомним, год назад, в январе 2019 года местные жители буквально рассмотрели угольную пыль без микроскопа. Сплошное облако повисло над поселком Ванино и местным портом. Погода была безветренная, и мельчайшие частицы угля были отчетливо видны в воздухе. Тогда в компании «Порт Ванино» утверждали, что все работы по перегрузке угля выполнялись в строгом соответствии с экологическими требованиями. Однако жалобы от местных жителей продолжали сыпаться, как из рога изобилия, в краевую думу и в Тихоокеанское морское управление Росприродндзора, в полномочия которого входит контроль за экологической ситуацией в прибрежной зоне.

- Еще в 2016 году подписали соглашение с органом исполнительной власти края, составили план-график мероприятий по усовершенствованию процесса перевалки угля с использованием наилучших доступных технологий. Работа в этих направлениях сначала шла, но в какой-то момент приостановилась, - рассказал депутат Госдумы Борис Гладких.

СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Сами представители общественности признают, что экологическая обстановка все-таки меняется в лучшую сторону. Так, в рамках проделанной работы смогли ужесточить законодательство в части перевалки угля. В современных условиях нельзя создать новую открытую перевалку угля, действующие стивидоры должны использовать наилучшие доступные технологии.

Отметим, что еще не все мероприятие из плана-графика на 2016-2019 годы провели. Например, надо установить пылезащитные экраны, очистить поверхностные стоки. Есть вопросы и к технологическому процессу, нарушения в котором усмотрели сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. А еще к порту остаются вопросы по работе с населением - необходимо проводить постоянную информационную работу.

Участники состоявшегося накануне совещания, решили, что при следующей встрече, которая состоится в марте, ознакомятся с технологическим процессом и нарушениями, которые в ходе этого процесса возникают, обсудят меры по исключению таких нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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