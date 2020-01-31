2020-01-31T06:41:56+03:00
Общество

Паника вокруг китайских фруктов: в Хабаровском крае развенчали слухи, порожденные коронавирусом

Есть ли опасность от ввозимой из Китая продукции, выяснила редакция «КП-Хабаровск»
Александр ШТААЛЬ
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Паника вокруг китайских фруктов: в Хабаровском крае развенчали слухи, порожденные коронавирсомПаника вокруг китайских фруктов: в Хабаровском крае развенчали слухи, порожденные коронавирсомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Фрукты и овощи из-за коронавируса могут стать не полезными и вкусными, а вредными и небезопасными. Такой слух в последнее время распространяется в интернете. Пользователи активно делятся ссылками с информацией о том, что от фруктов лучше отказаться. В опале оказались в первую очередь любимые многими бананы. Почему-то их сразу записали в опасные и даже объяснили - почему. Так, по сообщениям нескольких источников, якобы в одной из больниц Поднебесной в один день умерли 23 человека, которые попробовали завезенные из южного Китая фрукты.

В управлении «Роспотребнадзра» по Хабаровскому краю опровергли эту информацию, сообщив, что это только слух и не более того. Возможно, кому-то просто захотелось лишний раз привлечь внимание к ситуации с вирусом.

Напомним, что в регионе работает телефонная «горячая линия» по коронавирусу. Специалисты Роспотребнадзора отвечают на вопросы, касающиеся мер профилактики заболевания и правил возврата путевок в Китай.

Другой слух еще не набрал таких оборотов, как история с опасными бананами, но у него есть все шансы. Речь идет о возможном дефиците фруктов и овощей, который может образоваться из-за сокращений поставок из Китая. Придется ли жителям региона срочно корректировать рацион и исключать из него привычные продукты, выясняем в региональном управлении Россельхознадзора.

- Вероятность, что овощи и фрукты будут в дефиците из-за коронавируса, крайне мала. Во-первых, границу закрыли только для пассажиров, а грузопоток продолжается в обычном режиме. Во-вторых, овощи и фрукты не могут быть «носителями» коронавируса. Мало того, всю продукцию тщательно проверяют на границе. Зараженный товар не попадет на территорию региона, - прокомментировала Елена Козырецкая, специалист ведомства.

Отметим также, что в регионе принимают меры по недопущению коронавируса на территорию края. Одно из предложений в этом направлении работы от управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО - уничтожение всех пищевых продуктов, пищевых остатков и сепарации непосредственно на территории пунктов пропуска через государственную границу РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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