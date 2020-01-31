2020-01-31T08:10:27+03:00
Общество

Независимая журналистика Станислава Глухова: интервью с «Золотым пером» Хабаровского края

Как журналист стал медиа-магнатом и почему неправы те, кто считает, что пресса перестала быть «четвертой властью»
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Станислав Алексеевич получил высшую журналистскую награду Хабаровского края. Фото: Ольга ЦЫКАРЕВАСтанислав Алексеевич получил высшую журналистскую награду Хабаровского края. Фото: Ольга ЦЫКАРЕВА
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Сегодня многие говорят, что журналистика в России умерла - остались только пропаганда и агитация. Однако дело, сфабрикованное против Ивана Голунова, показало, что это не так. Расследование коррупционных историй, которых меньше не становится, уходят в Интернет, как наиболее «смотрибельную» и свободную площадку, на которую тяжело оказывать давление. Но ведь были времена, когда всемирная паутина находилась в зачатке, а единственными источниками информации были газеты, телевидение и радио…

О непростых для журналистики 90-х годах, когда за острою публикацию можно было легко лишиться жизни, и о том, как выживали и выживают издатели, мы поговорили со Станиславом Глуховым, учредителем медиа-холдинга «Гранд Экспресс», обладателем высшей журналистской награды Хабаровского края «Золотое перо». Медиа-магнат стал героем очередного выпуска видео-версии первого дальневосточного бизнес-журнала «Деловой курс».

"Золотое перо" вручают тем, кто внес значительный вклад в развитие журналистики. Фото: Ольга ЦЫКАРЕВА

"Золотое перо" вручают тем, кто внес значительный вклад в развитие журналистики. Фото: Ольга ЦЫКАРЕВА

Станислав Алексеевич прошёл непростой путь, пока не стал тем, кто он есть сейчас. Первое образование у издателя совсем не журналистское - он закончил окончил хабаровское ремесленное училище № 1 при заводе «Дальдизель», было это в 1961 году. Затем прошёл через вечернюю школу и электротехникум связи, который, кстати, закончил с отличием. Лишь в 1971-м году он решился и поступил на факультет журналистики в МГУ.

Начал свою журналистскую карьеру Станислав Глухов с самого именитого издания в стране - в 1977 году он стал собкорром в хабаровском отделении ТАСС, затем перешёл в газету министерства гражданской авиации «Воздушный транспорт». Потом были «Социалистическая Индустрия», «Московские новости» и «Московские новости. Бизнес», а также должность директора дальневосточного представительства газеты «Известия». И лишь в 1994-м году он учредил ИЧП «Хабаровский Экспресс», которое в дальнейшем разрослось до издательского дома «Гранд Экспресс».

В настоящее время медиа-холдинг «Гранд Экспресс» - это собственное производство полиграфической продукции, несколько десятков собственных изданий, а также большой штат опытных сотрудников, готовых решать любые задачи. Среди продуктов холдинга такие издания, как региональные отделения газет «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», флагман «Хабаровский Экспресс», газета «Хабаровский пенсионер», Интернет-журнал Хабаровска Habinfo.ru, а также издание «Деловой курс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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