С 2020 года детское пособие в Хабаровском крае увеличат в семь раз

После январского послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию власти Хабаровского края оперативно включились в работу по выполнению призыва главы государства. Речь идет о поддержке семей с детьми. Министерство социальной защиты населения Хабаровского края разъяснило информацию о продленных выплатах, дополнительных пособиях и увеличенном маткапитале для жителей региона.

Получить пособие на первого ребенка смогут родители, у которых первенец появился после 1 января 2018 года (включительно) при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума - 30510 рублей. Выплата назначается сразу после появления ребенка на свет, но заявление нужно успеть подать в течение шести месяцев со дня рождения. Иначе сумма будет начисляться только с момента обращения. По достижении ребенком годовалого и двухгодовалого возраста пособие нужно будет переоформлять.

Что касается многодетных семей, то сумма пособия для них увеличилась до 15 248 рублей.

- При определении права на выплату будут учитываться все дети, рожденные и усыновленные после 31 декабря 2012 года. Есть два важных условия для ее получения – совместное проживание детей с родителями и размер среднедушевого дохода не превышающий величины среднедушевого дохода населения в крае, - разъяснили специалисты краевого Минсоцзащиты.

Сегодня этой мерой поддержки в Хабаровском крае пользуются 11 028 семей, в которых воспитываются 11 960 детей. В 2021 году на эти цели в бюджете заложено 1,6 миллиардов рублей. Повышенное детское пособие смогут получать и более 12 тысяч малоимущих семей, где есть дети от 3 до 7 лет. Размер пособия составит 7500 рублей.

Следуя Посланию президента, правительство края увеличивает расходы на социальную поддержку семей с детьми. В 2020 году единовременная выплата за первенца составит 30362 рубля, а ежемесячно новоиспеченные родители смогут получать 15181 рубль до достижения ребенком 3 лет. В бюджете края на эти цели предусмотрено 1,75 млрд рублей.

- Президент подчеркивал, что повышение рождаемости, с которым напрямую связано будущее страны, зависит от той поддержки, которую может оказать государство в адрес многодетных семей, - сообщила министр соцзащиты населения Светлана Петухова.

Ведомство подвело итоги первого года реализации в регионе проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» инициированного президентов России. Благодаря программе в прошлом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку семей выделили 2,42 млрд рублей. Более 11 тысяч семей стали получили деньги. Из них впервые воспользовались поддержкой 3290 семей.

По словам председателя общественного Совета отцов при администрации Хабаровска Виктора Лягущенко, для людей эти пособия стали серьезным подспорьем.

- Любая помощь федеральной и краевой власти, адресованная семьям с детьми, конечно, будет давать результаты, будет сдерживать людей от переезда. Остановить отток населения из региона сможет только комплексный подход. Как, например, 2% дальневосточная ипотека вместе с выплатами на первенца, материнскими капиталами – федеральным и краевым, выросшими ежемесячными пособиями. Мы ежедневно разговариваем с молодыми семьями и отмечаем, что они все более уверенно смотрят в будущее, ощущая возросшую поддержку со стороны государства, - отметила Виктор Лягущенко.

Подать документы на получение выплаты можно в любом МФЦ или в центре социальной защиты по месту жительства. Также можно подать документы через сайт госуслуг - www.uslugi27.ru, www.gosuslugi.ru. К электронным заявлениям нужно приложить сканы паспорта, свидетельства о рождении детей, справки о доходах. Подробнее о списке документов, правилах их подачи, сроках получения выплат можно узнать по телефону горячей линии 32-64-93.