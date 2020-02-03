2020-02-03T06:18:19+03:00
Здоровье

Хабаровский «Спид-Центр» - более тридцати лет на боевом посту

Более тридцати специалистов готовы оказать всю необходимую помощь
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровский «Спид-Центр» - более тридцати лет на боевом посту. Фото "Спид-центр"Хабаровский «Спид-Центр» - более тридцати лет на боевом посту. Фото "Спид-центр"
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Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее Центр) – учреждение здравоохранения, предназначенное для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, оказания консультативно-диагностической и лечебной помощи ВИЧ–инфицированным, больным СПИД, кровоконтактными вирусными гепатитами и другими инфекционными заболеваниями; профилактической и противоэпидемической деятельности по борьбе с ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями на территории Хабаровского края.

Специалистами центра накоплен огромный опыт в профилактике, диагностировании и лечении вируса иммунодефицита человека. Здесь всегда готовы оказать помощь и поддержку. Провести анонимное тестирование и клинико-диагностические исследования, оказать психологическую и медикаментозную поддержку.

ТЕХНОЛОГИИ ВО БЛАГО

Специалисты СПИД-Центра регулярно проводят профилактические мероприятия, ведут просветительскую работу. За внедрение высокотехнологичных и передовых методов диагностики и лечения в сфере охраны материнства и детства два врача удостоены дипломом Хабаровского благотворительного общественного фонда помощи детям с тяжелыми патологиями «Надежда».

За высокие показатели в работе и многолетний добросовестный труд награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» – 4 сотрудника, Почетной грамотой Законодательной Думы Хабаровского края – 1 сотрудник, объявлена благодарность Законодательной Думой Хабаровского края – 2 сотрудникам.

В ближайших планах учреждения – дальнейшее расширение спектра предоставляемых медицинских услуг, повышение их доступности и качества, разработка и реализация новых программ, освоение инновационного оборудования. А главное – каждодневный труд по профилактике ВИЧ- и других инфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

На все вопросы вы можете получить ответ по телефону справочной службы 8 (4212) 47-56-03

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