Бес паники: в связи с закрытием границы в Хабаровском крае растут цены на овощи и фрукты

Последствия от введения ограничений на международные перевозки могут оказаться куда более неожиданными, нежели чем планировали власти. Глобализация, сложившаяся в сфере экономики, подразумевает наличие открытых границ, в том числе и с одним из ведущих мировых экспортеров - Китаем.

Первого февраля был введен запрет на авиарейсы до острова Хайнань. Однако прямые авиарейсы между Москвой и столицей Поднебесной пока курсируют. А вот железнодорожное сообщение с КНР прекращено с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- До особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР, - отметили в РЖД. - Это поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования «Китайских железных дорог»; поезд № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин; беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

Пучок салата из расчета 300 рублей за килоФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Казалось бы, отменили и отменили, чего уж там. Но не тут-то было! Объем международного сотрудничества между Хабаровским краем и Китаем колоссален, причем на всех уровнях, начиная от экспорта электроэнергии и заканчивая изготовлением ключей, ремонтом обуви и покупкой помидоров. И, если до большой экономики рядовому горожанину дела нет, то нехватку свежих овощей и фруктов жители уже начинают ощущать.

СТАЛО МЕНЬШЕ ОВОЩЕЙ?

- Были сегодня в «Самбери», овощей свежих практически нет, - жалуется хабаровчанка Елизавета Филимонова. - А то, что есть, выглядит так, будто его вернули из списанного. Купила овощи для борща. Брала в аккурат на одну варку - один помидор, один перец, пару морковок... вышло пятьсот рублей. А раньше хватало и трехсот.

Китайские овощи - существенная часть импортаФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Китайские овощи - один из существенных аспектов российского импорта, даже несмотря на то, что многие корнеплоды выращиваются арендаторами из Поднебесной непосредственно на землях, принадлежащих региону.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Светлана Филиппова, экономический консалтер:

- Не секрет, что несмотря на смену государственного строя, экономика в Российской Федерации в целом и Хабаровском крае в частности, по-прежнему сохранила черты плановой, - отмечает эксперт. - Целый ряд ее показателей завышался или занижался искусственно. Это, к сожалению, касается и товарооборота с КНР. О чем здесь можно говорить? В первую очередь, о реальных объемах импорта продуктов питания. По документам он может проходить как выращенный в, к примеру, районе имени Лазо, а на практике прибыть из соседнего государства. На каждую картофелину гостовский штамп не поставишь.

По данным Росстата, импорт из Китая в 2018 году в пять раз больше чем из стран СНГ. При этом стратегически важные товары, такие, как тот же картофель, составляли почти половину. 251865,6 тысячи долларов из Китая, 41201,6 тысячи долларов США из СНГ - эти цифры о многом говорят.

Помидоры выросли в цене на 20 процентовФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- Сейчас мы можем столкнуться с искусственным завышением цен на основные продукты, - комментирует эксперт. - Ключевое слово здесь: искусственное. То есть излишне «дальновидные» продавцы и перекупщики будут создавать дефицит, а потом продавать товар по завышенным ценам, нарушая этим антимонопольное законодательство. Таким образом, прибавится работы у Роспотребнадзора.

Отметим, что редакция «КП-Хабаровск», совершив ревизию в ряде торговых точек краевой столицы, существенного дефицита овощей и фруктов не обнаружила, хотя ценникам и не обрадовалась.