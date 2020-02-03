Хабаровские журналисты сошлись в «Кулинарной битве»

Хмельные напитки давно и прочно обосновались в кулинарии: на основе вина и пива делают маринады для мяса и рыбы, более крепкий алкоголь находит применение в кондитерском деле.

Собственно, наличие алкоголя в напитке не играет роли, ведь в процессе термообработки спирт испаряется. Для вкуса важнее другие ноты, если говорить конкретно о пиве, то это аромат хмеля и солода. Эти и другие премудрости раскрыли журналистам сотрудники завода «Балтика-Хабаровск» во время «Кулинарной битвы». Необычная акция прошла в рамках культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье».

- Любители пива чаще отдают свое предпочтение соленым снекам или рыбе, не догадываясь, что такая закуска подходит далеко не ко всем сортам и не всегда позволяет раскрыть многочисленные нотки вкуса и аромата пенного. Правильно сочетать напитки и еду - это целое искусство, - считает Александр Вершинин, директор пивоваренного завода «Балтика-Хабаровск». - Существует отдельное направление в кулинарии под названием «фудпейринг». Оно позволяет создавать необычные вкусовые комбинации из привычных нам продуктов, чаще всего, подбирая при этом еду под пиво по сходству или по контрасту. Пример подбора по сходству − сочетание портера с шоколадным десертом: шоколадные сладкие тона присутствуют и в пиве, и в еде. А контрастно можно сочетать, к примеру, сухие стауты с мидиями или устрицами − в таком случае сочетание вкусов образует абсолютно новые тона в общей картине. При этом пиво может выступать не просто напитком, но и ингредиентом многих блюд.

Двум командам журналистов – «Шеф под хмелем» и «Горшочек, не вари!» - под руководством Валентины Олексенко, опытного кулинара, создателя кулинарной студии, предстояло приготовить жаркое из свинины под овощами. Изюминку блюду придавал маринад: мясо нарезали кубиками и залили светлым безалкогольным пивом «Балтика 0». Пока жаркое томилось в духовке, Валентина попросила коллег не расслабляться и поучаствовать в Beer Quiz – интеллектуальной битве. Конечно, основные вопросы касались истории пивоварения и применения пива в кулинарии. И тут обе команды проявили себя во всей красе, чего стоила одна только дискуссия о цивилизации Междуречья!

Рецепт еще одного блюда командам нужно было придумать самим. Фото: пресс-служба компании "Балтика"

А затем журналистов вернули на кухню, выдали набор продуктов, в том числе пиво «Балтика 8 Пшеничное». Что приготовить – решали сами команды. В итоге на столы подали горячий салат с омлетом на основе пшеничного эля и ветчину в пивном кляре с овощами. И куда же без десерта. На сладкое готовили мороженое с малиной и замороженным пивом «Балтика 6 Портер». Легкая солодовая сладость и кофейная горчинка этого сорта придала блюду необычный оттенок, заставив по-новому взглянуть на такое привычное лакомство.

И даже мороженное приготовлено с использованием пива. Фото: пресс-служба компании "Балтика"

Победителя «Кулинарной битвы» выбрало экспертное жюри: Александр Вершинин, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным сектором в регионе Дальний Восток компании «Балтика» Надежда Комарова, а также председатель Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ России» Сергей Мазунин. С минимальным отрывом победила команда «Горшочек, не вари!». Проигравшие в обиде не остались, ведь позитивные эмоции и новые знания получили все участники гастро-баттла.