Куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске - вопрос своевременный, учитывая то, что праздник, в общем-то, уже на носу, меньше двух недель осталось. «КП»-Хабаровск» решила облегчить задачу своим читателям и подготовила краткий обзор тех мест, где в День Святого Валентина вы сможете романтично провести время с любимыми.

ТЕАТРЫ

Если вы и ваш любимый человек - заядлые театралы, то задаваться вопросом - куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске - вы, конечно, не будете, ответ очевиден. Городские театры в День всех влюбленных предлагают несколько спектаклей, перекликающихся с темой любви и страсти.

«Как боги» 18+

Обычная история, открывающая зрителю все краски людских пороков, которые, по преданию, были не чужды даже Богам-олимпийцам.

К интеллигентной даме средних лет - консультанту по этикету, старый знакомый - крупный предприниматель - приводит на обучение молодого протеже-самородка из Сибири, успешно развивающего свой бизнес в столице. Но «окультуривание» молодого дарования влечет за собой ряд последствий, которые приходится расхлебывать всей семье. И станет понятно, почему герои пьесы сравниваются с античными богами: ведь если верить мифам, среди обитателей Олимпа вовсю процветали вполне человеческие пороки - зависть, жадность, власто- и корыстолюбие. Но за попытку жить и быть, как боги, люди будут жестоко наказаны неумолимым роком…

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 18:30. Стоимость билетов от 350 до 1200 рублей.

«Романс о влюбленных» 16+

Жили-были Таня и Сережа. И они любили друг друга. Это была настоящая большая любовь, сильная, нежная, трепетная и восторженная. И даже в разлуке они были рядом. Но жизнь полна неожиданностей. Это вечный рассказ о любви, это повод подумать о том, что такое верность, ожидание, жизнь и смерть. Это простая история о такой непростой и удивительной жизни.

Театр «Триада», ул. Ленина, 27. Начало в 19:00. Стоимость билетов 300 рублей.

«Искусство жениться» 12+

Два героя-денди, обладающих утонченностью манер, истинно английским чувством юмора и обаятельной безалаберностью, в общем, два молодых авантюриста и пройдохи решили жениться. Но вот беда - их избранницы зациклены на одном мужском имени - Эрнест. Эрнест и только Эрнест - вот достойная партия для любой английской девушки, стремящейся выйти замуж. Лишь мужчина с таким серьезным именем, которое и означает саму серьезность, может стать надежным спутником, а не каким-то там… - авантюристом!

«Это удивительно хорошая пьеса. Хотя кончается она тремя свадьбами сразу», - изумлялся когда-то Корней Чуковский, говоря о пьесе Оскара Уайльда The Importance of Being Earnest. Она действительно чудесная: легкая, изящная, с прекрасным английским чувством юмора.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. Начало в 18:30. Стоимость билетов 300-1000 рублей.

О том, куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске со своей второй половинкой - расскажем сегодняФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВЕЧЕРИНКИ

Культурное времяпрепровождение - это, конечно, замечательно, но среди ответов на вопрос - куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске - лидируют все же вечеринки, коих в городе будет очень и очень много.

Вечер в кафе «Зарина»

В кафе вас ждет тематическая шоу-программа, комплимент от шеф-кондитера и специальные предложения для всех влюбленных.

Карла Маркса, 144г, остановка «Кирпичный завод», телефон для справок 56-50-50.

День всех влюбленных с Екатериной Беляковой

В этот романтический вечер для вас будет петь вокалистка Екатерина Белякова. Вы сможете насладиться замечательной музыкой и вкусной едой.

Bierkopf, ул. Дикопольцева, 46. Начало в 20:00. Телефон для справок 30-65-71.

Романтика в «Мако»

Для гостей в этот день приготовили подарок каждой паре, музыкальную программу, скидки на напитки и кучу позитивных эмоций.

Пугачева, 10, телефон для справок 28-28-33.

День Святого Валентина в «Конфуции»

Ресторан «Конфуций» приглашает отметить самый романтичный день в году - День Святого Валентина. В программе тематическая шоу-программа, ведущий, конкурсы, призы, фотограф и, конечно же, Святой Валентин.

Шеронова, 6, стоимость входа - 250 рублей. Телефон для справок 66-63-33.

День Влюбленных с «Вишневым коктейлем»

А не спеть ли нам песню о любви? К тому же и повод подходящий - День Святого Валентина, и банда на сцене отличная - «Вишневый коктейль». На вечеринке ждут всех влюбленных в друг друга и хорошую музыку.

«Гараж», ул. Волочаевская, 15, начало в 20:00. Стоимость входа 400 рублей. Телефон для справок 45-67-67

КОНЦЕРТЫ

В списке тех мест, куда сходить 14 февраля 2020 года в Хабаровске стоит непременно - концерт «Только о любви». На сцене ГДК выступит дирижер Ася Фурта и солист Хабаровского музыкального театра, лауреат международных вокальных конкурсов Никита Туранов.

Прозвучат популярные мелодии и песни о любви на русском, английском, испанском языках из репертуара советских и зарубежных исполнителей: «Мелодия любви», «Не спеши», «Дороги любви», «Под небом Парижа», «Если б небыло тебя», Sway, Quizás, Love story и другие.

В концерте принимают участие: студенты Хабаровского краевого колледжа искусств, образцовый вокальный ансамбль «Веселые нотки», Наталья Носова и солисты школы эстрадного вокала NaNoschool, студия классического танца «Арабеск», шоу-балет Андрея Крылова ElitDanse.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1000 до 2000 рублей.