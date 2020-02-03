2020-02-04T07:39:16+03:00
Происшествия

Тотальная эвакуация школьников прошла в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре

Только в краевом центре учебные заведения покинули более 50 тысяч человек
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Тотальная эвакуация школьников прошла сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на АмуреТотальная эвакуация школьников прошла сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на АмуреФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, по воле неведомых лжетеррористов, которых вот уже год не могут найти правоохранительные органы, хабаровские и комсомольские школьники получили дополнительный выходной день. Примерно в девять часов утра в несколько учреждений пришли электронные письма с сообщением о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство.

Как рассказывают очевидцы, по содержанию письма были очень похожи на те, что приходили ранее. В десять утра в городе началась тотальная эвакуация. Детей выводили сразу из 70 учебных заведений, школы покинули сразу 46 тысяч 349 учеников и свыше 3 тысяч сотрудников.

- Из-за того, что не был указан точный номер школы, мы приняли решение остановить учебный процесс во всех школах, гимназиях и лицеях города, - рассказала Ольга Лалетина, начальник управления образования города Хабаровска.

Эвакуация прошла по плану и без паники – последовательность действий стараниями неизвестных «минеров» отработана многократно. Тех, кто живет рядом со школами,а отправили домой, остальных в закрепленные за каждой из школ учреждения.

- Свою помощь в эвакуации детей предложили и офицеры Восточного военного округа. В этот раз управлением промышленности, транспорта и связи был решен вопрос с перевозчиками о предоставлении теплых автобусов. Они предусмотрены для размещения детей в мороз и готовы подъехать к школам по первому звонку от руководителей общеобразовательных учреждений. Услугами автобусов никто не воспользовался, - подчеркнули в администрации Хабаровска.

Тотальная эвакуация школьников прошла сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре Фото: Социальные сети

Тотальная эвакуация школьников прошла сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на АмуреФото: Социальные сети

Похожая ситуация сложилась и в Комсомольске-на-Амуре. Так же пришли письма, так же пришлось срочно эвакуировать детей.

- У нас были до этого похожие ситуации, когда приходили письма о минировании, но это касалось примерно 20 учебных заведений. Сейчас же выводить детей пришлось изо всех школ города, а их у нас 37. Руководство школ оповестило правоохранительные органы, сотрудники занялись проверкой помещений. Повторюсь, раньше такого массового минирования в городе не было, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

После проверки всех учебных заведений в Хабаровске и Комсомольске взрывных устройств, о которых «предупреждали» анонимные «минеры», найдено не было.

Городские власти просят родителей не поддаваться панике и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Правоохранительные органы ведут работу по выявлению телефонных террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Минирование в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Открытые уроки по безопасности на льду провели спасатели в Хабаровском крае
Хабаровчанка лишилась новенькой иномарки в результате ночного пожара
В Хабаровском крае прокуратура привлекла к ответственности застройщика в селе Тополево
Хабаровские коммерсанты поборются за места для летней торговли
В Хабаровске за год отремонтируют 352 лифта
Три новых фильма Федора Бондарчука смогут посмотреть хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
Этой весной в Хабаровском крае будут собирать мусор раздельно
Более двухсот коррупционеров задержали в 2019 году на территории Хабаровского края
В Хабаровске новые улицы назовут в честь героев Великой Отечественной войны
В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Более шестисот человек обследовали врачи Хабаровского края в поисках коронавируса
В Хабаровском крае ветеранов войны могут начать бесплатно возить в такси и междугородних автобусах
Заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен покинула свой пост
Полмиллиона рублей получат лауреаты литературной премии имени В.К. Арсеньева за лучшие произведения о Дальнем Востоке
В Хабаровском крае к 75-й годовщине Победы подготовят 800 мероприятий
Погода в Хабаровске на 5 февраля 2020 года: в Хабаровске облачно с прояснениями, днем до -11 градусов
В Хабаровске разгулялась ОРВИ, болеют в основном дети
В Хабаровском крае за прошлый год зафиксировли 89 звонков с сообщениями о «минированиях»
«Бэтмен» вышел на расчистку малых рек Хабаровска
В Хабаровске арестовали мужчину, располосовавшего женщину ножом
На набережной Хабаровска появится аллея героев спорта, принимавших участие в Великой Отечественной войне
Житель Хабаровского края, насушивший 18 килограммов конопли, отправился в тюрьму
В Хабаровске отпразднуют День зимних видов спорта