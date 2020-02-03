Тотальная эвакуация школьников прошла в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре

В понедельник, по воле неведомых лжетеррористов, которых вот уже год не могут найти правоохранительные органы, хабаровские и комсомольские школьники получили дополнительный выходной день. Примерно в девять часов утра в несколько учреждений пришли электронные письма с сообщением о том, что в одной из школ заложено взрывное устройство.

Как рассказывают очевидцы, по содержанию письма были очень похожи на те, что приходили ранее. В десять утра в городе началась тотальная эвакуация. Детей выводили сразу из 70 учебных заведений, школы покинули сразу 46 тысяч 349 учеников и свыше 3 тысяч сотрудников.

- Из-за того, что не был указан точный номер школы, мы приняли решение остановить учебный процесс во всех школах, гимназиях и лицеях города, - рассказала Ольга Лалетина, начальник управления образования города Хабаровска.

Эвакуация прошла по плану и без паники – последовательность действий стараниями неизвестных «минеров» отработана многократно. Тех, кто живет рядом со школами,а отправили домой, остальных в закрепленные за каждой из школ учреждения.

- Свою помощь в эвакуации детей предложили и офицеры Восточного военного округа. В этот раз управлением промышленности, транспорта и связи был решен вопрос с перевозчиками о предоставлении теплых автобусов. Они предусмотрены для размещения детей в мороз и готовы подъехать к школам по первому звонку от руководителей общеобразовательных учреждений. Услугами автобусов никто не воспользовался, - подчеркнули в администрации Хабаровска.

Тотальная эвакуация школьников прошла сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на АмуреФото: Социальные сети

Похожая ситуация сложилась и в Комсомольске-на-Амуре. Так же пришли письма, так же пришлось срочно эвакуировать детей.

- У нас были до этого похожие ситуации, когда приходили письма о минировании, но это касалось примерно 20 учебных заведений. Сейчас же выводить детей пришлось изо всех школ города, а их у нас 37. Руководство школ оповестило правоохранительные органы, сотрудники занялись проверкой помещений. Повторюсь, раньше такого массового минирования в городе не было, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

После проверки всех учебных заведений в Хабаровске и Комсомольске взрывных устройств, о которых «предупреждали» анонимные «минеры», найдено не было.

Городские власти просят родителей не поддаваться панике и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Правоохранительные органы ведут работу по выявлению телефонных террористов.