Новые кадровые перестановки в правительстве Хабаровского края: сразу в трех министерствах будет новое руководство

С сегодняшнего дня на заслуженный отдых отправился министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба. Его отставку по собственному желанию принял губернатор региона Сергей Фургал. Официальная биография Александра Станиславовича не блещет знаменательными событиями. Родился 28 марта 1955 года в городе Свободный, Амурской области. Закончил хабаровский нархоз, ныне ХГУЭП в 1981 году, кандидат экономических наук.

Сразу же после окончания института устроился в бюджетный отдел финансового управления Хабаровского тогда еще крайисполкома. Три года был старшим ревизором. В 1984 году ушел на повышение, заведующим финансовым отделом Николаевского-на-Амуре горисполкома, а затем управляющим Николаевским-на-Амуре отделением Промстройбанка.

Пост начальника финансового управления Хабаровского крайисполкома занял в 1990 году. Замещал сходную должность в финдепартаменте краевой администрации.

С января 2000 года назначен заместителем главы администрации Хабаровского края - директором финансового департамента, а с 2002 года бессменный заместитель председателя правительства края и министр финансов.

- Министр финансов Александр Кацуба уволен по собственному желанию с 4 февраля, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства. - Кресло министра занял Валентин Станиславович Костюшин, который порядка 10 лет был первым замом министра финансов. Увольнение Александра Кацубы связано с выходом на пенсию. На руководящих постах Александр Станиславович работал на протяжении 30 лет.

Новые кадровые перестановки и в краевом министерстве имущественных отношений. С 4 февраля кресло руководителя займет Марина Костина, ранее руководившая министерством инвестиционного развития Хабаровского края. Ее трудовая биография - четверть века на руководящих должностях среднего и высшего уровня в банковских структурах и крупных российских компаниях, в числе которых такие титаны, как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и «Почта России».

- Исполняющим обязанности министра инвестиционного развития назначен Максим Тарасов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Ранее он был заместителем министра экономического развития края - начальником управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта.