Куда инвестировать и как копить на пенсию в 2020 году?

Ставки по вкладам стабильно идут вниз, как и ставка рефинансирования. Сейчас ведущие банки предлагают в среднем 5-5,5% годовых. Вложения в недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду тоже перестают быть выгодным способом инвестирования. Так, по подсчетам «Циан», средняя доходность аренды по России ежегодно уменьшается: в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году - 8,1%, в 2019-м - 7,8%. Можно сформировать инвестиционный портфель из дивидендных акций - это самый удачный вариант для накоплений к пенсии. Правда, для этого он должен быть достаточно крупным, придется научиться им управлять, иметь возможность рисковать и разобраться с налогами.

ЕСТЬ ЛИ БОЛЕЕ ДОХОДНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА?

Сегодня в Хабаровске один из самых новых инструментов, который обеспечивает высокую доходность и надежность, - инвестирование в недвижимость застройщика. Инвестировать в недвижимость и зарабатывать на процентных ставках предлагает федеральный застройщик «Талан». Компания три года работает в Хабаровске, строит дом бизнес-класса «Поколения» и готовится к возведению жилого квартала на месте ГУПРовского городка.

За два года объем инвестиций, полученных застройщиком за счет недвижимости в России, составил 625 миллионов рублей и 1 миллиард рублей - в виде облигационного выпуска. Компания гарантирует инвесторам доход вне зависимости от колебаний рынка, поскольку разработала прозрачную и понятную систему инвестирования, подходящую под нужды клиента.

Сегодня можно инвестировать в жилые комплексы застройщика в Хабаровске и Перми. Все проекты строятся по эскроу - это значит, что поступившие средства дольщиков не могут быть направлены на строительство дома, а поступившие инвестиции могут быть использованы компанией на развитие новых территорий и покупку земель под будущее строительство. После окончания строительства эскроу-счета будут открыты, и первыми средства получат инвесторы, а после - сам застройщик.

Компания предлагает три варианта инвестирования, которые адаптированы под разные инвестиционные стратегии. Первый - это инвестирование в жилой комплекс. Сумма вложений начинается от 300 тысяч рублей.

- В этом случае инвестирование не имеет ограничений, связанных со стоимостью квартиры, и доступно как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто относится с опаской ко всему новому. При этом доходность здесь значительно выше среднерыночной ставки по банковским вкладам и составляет до 11,5% годовых или до 23% за период инвестирования, - говорит руководитель направления по работе с инвесторами Анастасия Шустова.

Второй вариант инвестирования подходит тем, для кого инвестирование в недвижимость без заключения ДДУ (договор долевого участия) кажется недостаточно надежным. Как отмечают в компании, этот вариант отличается от первого суммой входа, равной стоимости выбранной квартиры, и тем, что пакет документов дополняется договором долевого участия. Здесь действует аналогичная ставка - до 11,5% годовых или до 23% за период инвестирования.

- Третий вариант также связан с заключением ДДУ. Ставка составляет 7,5% в год, что все же выше среднерыночной банковской. Но при завершении инвестиционного периода у вас есть выбор - получить доход и вернуть квартиру застройщику или еще раз заработать с помощью этой квартиры. Например, продать ее самостоятельно, если в этот момент на рынке наблюдается рост, - пояснила эксперт.

Система контроля Сбербанка, Центробанка и Минстроя РФ сделала банкротство застройщика практически невозможным.

Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел продаж по номеру 8(4212)938-938.

СПРАВКА «КП»

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС». Данные инвестиции не являются привлечением денежных средств физических лиц для строительства жилья и не связаны с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Денежные средства направляются на развитие компании «Талан» и пополнение оборотных средств.

Не является публичной офертой, не является предложением заключить сделку, носит исключительно информационный характер. Доходность и ставки указаны до вычета налогов на дату 31.01.2020 года.