Вечер трудного дня: хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем поле переиграл архангельский «Водник» со счетом 6:2

После блистательного матча с красноярским «Енисеем» - традиционно принципиальным соперником «красно-черных» - в гости к армейцам пожаловала еще одна непростая команда - «Водник» из Архангельска.

Четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата страны, которое сейчас занимают «канарейки», далеко не предел мечтаний архангелогородцев. В этом сезоне «желто-зеленые» метят минимум в тройку и делают для этого все возможное и невозможное тоже, наступая на пятки признанным лидерам лиги.

В этот раз матч с «Водником» хабаровская команда проводила сразу после того, как «перекрыла Енисей» со счетом 13:4. Второго февраля на льду арены «Ерофей» сгорели мегаватты эмоций и килограммы нервных клеток, так что на матч с поморами армейцы вышли слегка опустошенными, не успевшими как следует восстановиться.

Вечер трудного дня: хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем поле переиграл архангельский «Водник» со счетом 6:2Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Это было видно невооруженным взглядом. В первом тайме все атаки армейцев разбивались о выверенную и сбалансированную защиту гостей, а хозяевам банально не хватало скорости. Первые пятьдесят минут матча хоккеисты «СКА-Нефтяника» действовали, что называется, без огонька, в свою очередь «канарейки» не стеснялись отвечать контратаками. И довольно острыми контратаками.

Первый мяч в свои ворота «красно-черные» получили уже на 12 минуте матча, для того, чтобы его отыграть, им понадобилось целых 40 минут. Важнейший мяч в этой игре забил Эрик Петтерссон, сравнявший счет практически перед уходом в раздевалку. Не было бы этого гола, «Водник» мог бы держать преимущество и дальше, выстраивая все новые и новые эшелоны обороны и ловя армейцев на контратаках. Те вынуждены были бы рисковать, открываться, и не ясно, чем бы все это закончилось.

Во втором тайме армейцы смогли все же включиться в игру и взломали, наконец, неприступный «Водник». На 52 минуте забивает Юрий Шардаков, на 54 Александр Антипов, на 66 Артем Бондаренко, на 68 Алексей Торгонский. Только при счете 5:1 гостям удалось забить еще один мяч. Точку в игре поставил Юрий Викулин – 6:2.

СКА-нефтяник - Водник - 6:2. Обзор матча."СКА-нефтяник" - "Водник" (Архангельск) - 6:2 (1:1) 4 февраля 2020г. Хабаровск. 19:00. "Ерофей-арена". 3312 зрителей. Чемпионат России. Предварительный этап. Мячи: 0:1 (12 мин.) Анциферов (Дергаев), 1:1 (42) Петтерссон (Ишкельдин), 2:1 (52) Шардаков (Джусоев), 3:1 (54) Антипов (Ишкельдин), 4:1 (66) А. Бондаренко (Шардаков - свободный), 5:1 (68) Торгонский (Ю. Бондаренко - угловой), 5:2 (72) Попеляев (Дергаев), 6:2 (83) Викулин - с пенальти. Вратари: Каменев - Черных. Угловые: 13 - 6. Штрафное время: 0 - 30. Гл. судья: С. Бескончин (Кемерово). "СКА-нефтяник": Викулин, Грановский, Ю. Бондаренко, Антипов, Торгонский, Шардаков, Джусоев, Ишкельдин, А. Бондаренко, Петтерссон / Корев, Аникин, Турушев. (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

- Игра складывалась таким образом, что намного быстрее «Водник» выглядел в начале матча, опережал нас и успевал перестраиваться в оборону. Не могли мы обрезать группу, которая завершала атаку соперника. Каждый раз приходилось преодолевать плотную игру в обороне десяти полевых хоккеистов, плюс вратаря, очень острые контратаки, мы теряли мячи в середине поля, и очень хорошо у нас сыграл Виктор Каменев и оборона, которая брала удары на себя, что, конечно, сказалось на конечном результате. Во втором тайме мы попросили ребят больше действовать разумом, чем эмоциями, которые порой нас захлестывали. И в середине второго тайма мы смогли взять игру под свой контроль, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Следующий матч хабаровские армейцы проведут уже седьмого февраля против «Волги» из Ульяновска. Это заключительный матч домашней серии, затем «СКА-Нефтяник» проведет две игры на выезде.