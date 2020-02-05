После перерыва «СКА-Хабаровск» вновь отправился в Турцию на сборы

На этот раз тренировки хабаровских армейцев будут проходить в турецком курортном городе Белек. Вторая часть сборов продлится до 15 февраля, после чего футболисты вернутся в Хабаровск.

После перерыва «СКА-Хабаровск» вновь отправился в Турцию на сборыФото: ФК "СКА-Хабаровск"

На этот раз в Турции «красно-синие» проведут три товарищеских матча. Соперниками игроков хабаровской команды станут: 7 февраля румынский Петролул, 12 февраля армянский «Ширак» и 15 февраля казахстанский «Шахтер».

"КТО ОТДЫХАЛ, А КТО ЧЕМПИОН ГОРОДА!" - первая тренировка в Белеке.

Как сообщает пресс-служба клуба, в целом команда чувствует себя нормально и готова к продолжению сезона.

После перерыва «СКА-Хабаровск» вновь отправился в Турцию на сборыФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Камилов и Брагин залечили свои повреждения и уже занимаются в общей группе. Андрей Мищенко, получивший травму в матче с ФК «Годдескай», находится в расположении команды, но пока занимается по индивидуальной программе. Надеемся, скоро приступит к полноценным тренировкам. Единственный, кто не полетел в Турцию - это Владислав Никифоров. Защитник получил травму в игре с «Таразом» (повреждение мышц). Армейцу рекомендована пауза в беговых упражнениях, и он сейчас самостоятельно занимается в тренажёрном зале. Врачи «СКА-Хабаровск» сделают все возможное, чтобы Влад восстановился к третьему сбору, - рассказали в клубе «СКА-Хабаровск».

После перерыва «СКА-Хабаровск» вновь отправился в Турцию на сборыФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Чемпионат для хабаровской команды продолжится уже 9 марта игрой с ФК «Мордовия» в Саранске. Напомним, что сейчас «СКА-Хабаровск» занимает 8 строчку турнирной таблицы, на 11 очков отставая от ФК «Чертаново», стоящего на четвертой позиции. Перед стартом второй части сезона на первой строчке списка стоит «Ротор», имеющий в активе 52 очка, а замыкает турнирную таблицу воронежский «Факел», набравший после 25 туров всего 16 очков.