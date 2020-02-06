2020-02-06T05:11:16+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае жильцов научат проверять управляющие компании

После обучения собственники смогут наравне с государственными жилищными инспекторами участвовать в работе контрольных комиссий
Евгения МОЛОТОВА
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В работе с собственниками делают упор на информационные встречи и жилищное просвещение.В работе с собственниками делают упор на информационные встречи и жилищное просвещение.Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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За минувший год жильцы пожаловались на свои управляющие компании и ТСЖ, а также на неудовлетворительное качество коммунальных услуг, без малого четыре с половиной тысячи раз. И это только те жалобы, которые пришлось решать с привлечением жилищных инспекторов. Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, к госинспекторам возмущенным жильцам приходится обращаться, когда управляйка не реагирует на жалобы собственников.

- Управляющие компании не всегда оперативно реагируют на обращения жильцов, а иногда и вовсе игнорируют жалобы собственников, - отметил Андрей Коротков, главный государственный жилищный инспектор края. - Это вынуждает граждан обращаться к нам или в прокуратуру, что, в свою очередь, приводит к проведению проверок, выдаче предписаний и, как правило, привлечению к административной ответственности.

Зачем коммунальщики доводят ситуацию до предела, непонятно. По итогам инспекций на недобросовестные управляющие компании и товарищества наложили взысканий на 46 с лишним миллионов рублей – неужели не проще было решить вопросы мирно, в штатном порядке? Кстати, с этого года авторы обращений и жалоб смогут из первых рук получить ответ на этот вопрос: их будут приглашать на выездную проверку.

А чтобы граждане лучше знали свои права и обязанности (да, не только у коммунальщиков есть обязанности), управление организует обучающий класс «Собственник – хозяин дома» для представителей советов многоквартирных домов. Им расскажут о нюансах заключения договора управления и осуществления контроля со стороны собственников за работами и услугами, просветят, как оптимальнее взаимодействовать со своей управляющей компанией и многое другое. Пока на «очное отделение» могут записаться только хабаровчане.

- Лекторами обучения будут выступать сотрудники главного управления. На сегодня записались 40 человек, а для жителей края, которые посетить класс очно не смогут, будет организована трансляция в инстаграме в нашем официальном аккаунте @krgkl_khv, - добавил Андрей Коротков.

Записаться на курсы «Собственник – хозяин дома» можно по телефону 8 (4212) 40-23-72. Группы комплектуются по мере наполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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