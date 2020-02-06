В ЕАО едва не вспыхнул народный бунт из-за открытия «изолятора» для приехавших из Китая

В Биробиджан из КНР вернулась группа из пятидесяти туристов, среди них - два китайца. Иностранцев поместили под медицинское наблюдение в здание бывшего Валдгеймского детского дома, что вызвало возмущение местных жителей. «Вспышку народного гнева», грозившую самосудом, потушил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

БЕЗ ПАНИКИ - СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ

Накануне в селе Валдгейм, расположенном в Биробиджанском районе, распространились слухи о том, что из Биробиджана привезли двух больных китайцев и разместили их в здании бывшего Валдгеймского детского дома. Это вызвало панику среди местных жителей, опасающихся заразиться коронавирусом.

По свидетельствам очевидцев, во второй половине дня группа селян решительно направилась к бывшему детдому, чтобы эффективно решить вопрос с «китайцами». Чтобы не допустить самосуда над иностранцами, общественный активист Георгий Нацвлишвили дозвонился до врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, который пообещал оперативно разобраться в ситуации.

Внеплановое мероприятие собрало более сотни жителей, среди которых преобладали встревоженные женщиныФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В девять часов вечера глава региона в сопровождении чиновников и журналистов прибыл в Дом культуры села Валдгейм. Внеплановое мероприятие собрало более сотни жителей, среди которых преобладали встревоженные женщины. Ростислав Гольдштейн сообщил, что поводов для паники нет – китайцев, ранее доставленных из Биробиджана, из Валдгейма увезли в областную инфекционную больницу.

– Прошу прощения за то, что вас взбаламутили. Вы вынуждены вечером собраться в зале и требовать справедливости. Потребовали? Абсолютно правильно! На самом деле Еврейская автономная область феноменально подготовилась ко всем возможным последствиям. Но эти люди, о которых идет речь, не инфицированы, не больные. Все жители КНР помещаются на 14-дневный срок для медицинского наблюдения. Температура не поднялась, признаков никаких нет? Значит, все отлично, – пояснил Ростислав Гольдштейн.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ

Местная жительница Ольга поинтересовалась, где еще в ЕАО откроют изоляторы для тех, кто недавно вернулся из Китая. Ростислав Гольдштейн сообщил, что на областном уровне изучалось несколько вариантов.

– Мы планировали использовать здание бывшего Валдгеймского детского дома, но потом поняли, что это ошибка. Хотя Валдгейм отвечал необходимым условиям - нужны отдельная система водоснабжения, отдельная канализация и огороженная территория. Вторая такая огороженная территория есть в селе Пронькино Биробиджанского района, – пояснил врио губернатора ЕАО.

В ЕАО едва не вспыхнул народный бунт из-за открытия «изолятора» для приехавших из КитаяФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В зале раздались возмущенные реплики. Валдгеймцы недоумевали, почему изоляторы в Еврейской автономной области решено открывать в населенных пунктах, а не где-нибудь подальше в безлюдной местности. Кто-то привел пример с Томском, где «карантинную зону» открыли за 30 километров от города.

- Китайцев, которых привозили сюда, обслуживали медсестры Валдгеймской центральной районной больницы. Хорошо, если иностранцы не заражены. А если они переносчики? Инкубационный период еще идет, все были в контакте. Затем медсестры вернулись в нашу больницу, к больным. Среди них - немало пенсионеров. А вдруг все пациенты заразятся? – возмущалась местная жительница Ольга.

Валдгеймцы сообщили главе региона о том, что их шокировала не только попытка властей открыть изолятор в центре села, но также и то, как это было сделано - без оповещения местного населения. «Заразных» из города привезли втихушку, словно надеясь на то, что местные об этом не узнают, и никто не забьет тревоги. А ведь рядом с бывшим детским домом находятся сельские школа и детский сад. Многие родители были до смерти напуганы происходящим.

- Я с вами абсолютно согласен! Это моя недоработка и моих заместителей. Заседание комиссии по черезвычаным ситуациям состоялось в 11 часов утра. Я сказал, чтобы с валдгеймцами провели беседы, но, к сожалению, сначала сюда переместили людей, а затем приехали и начали беседы. Это неправильно. Еще раз прошу прощения, - оправдывался Ростислав Гольдштейн.

Он пообещал собравшимся, что в Валдгейме не будет никакого изолятора. Также глава региона пояснил, почему решили обследовать только двух китайцев, вернувшихся из КНР, а полсотни россиян из этой тургруппы (жителей ЕАО) распустили по домам. Как оказалось, на 14-дневную изоляцию россиян, приехавших из КНР, для принудительного медицинского обследования нет законных оснований. Если права граждан будут нарушены - вмешается прокуратура.