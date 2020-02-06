2020-02-06T08:28:42+03:00
Политика

Депутаты Хабаровского края предлагают увеличить стоимость родового сертификата

Краевая Законодательная дума обратится с этим предложением к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой
Ксения ТУРТЫГИНА
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Краевая Законодательная дума обратится с этим предложением к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского краяКраевая Законодательная дума обратится с этим предложением к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
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Сейчас каждая беременная при соблюдении сроков постановки на учет в женскую консультацию получает так называемый родовой сертификат. Деньги, которыми обеспечен сертификат, делятся на три части: одна идет женской консультации, где наблюдается будущая мама, вторая – роддому, где она рожает, и третья передается в детскую поликлинику. На лекарства беременной выделяется от 20 до 33 процентов от стоимости сертификата. Если беременность протекает гладко, то этого вполне хватает, но если у женщины обнаруживаются заболевания, то денег катастрофически недостаточно.

О необходимости увеличить обеспечение родового сертификата говорили депутаты Законодательной думы Хабаровского края, входящие в состав постоянного комитета думы по вопросам социальной политики.

- На лекарства из средств родового сертификата выделяется не более 990 рублей. Сейчас женщины стали рожать позже, в 30-45 лет, а в таком возрасте часто развиваются сопутствующие заболевания. У каждой шестой беременной диагностируют гестационный сахарный диабет, – обратилась к коллегам Ольга Ушакова, председатель комитета. – Заболевание требует проведения самоконтроля не менее шести раз в сутки, женщине нужны тест-полоски и глюкометр.

Путем нехитрых подсчетов – средняя стоимость глюкометра 726 рублей, 21 упаковка тест-полосок по 956 рублей – получаем, что нужно 20 802 рубля только на проведение самоконтроля.

– Средняя стоимость рецепта для обеспечения медикаментами беременной с гестационным сахарным диабетом составит четыре тысячи рублей. А фактически, напомню, по сертификату выделяется меньше тысячи, – подытожила Ольга Ушакова и предложила коллегам проголосовать по вопросу.

Члены комитета единогласно поддержали председателя, воздержавшихся не было – речь идет о здоровье не только матери, но и будущего ребенка. Так что в повестку ближайшего заседания Законодательной думы включен вопрос об обращении к заместителю председателя Правительства РФ об увеличении финансового обеспечения родовых сертификатов.

Данное обращение поддержали врачи Хабаровской медицинской ассоциации Забайкалья, Бурятии, ассоциация акушеров-гинекологов Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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