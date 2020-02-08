Увеличение активности бизнеса в Хабаровском крае после строения моста на Сахалин ожидают эксперты

Идея строительства мостового перехода на остров Сахалин появилась еще в тридцатые годы прошлого века. Сам проект рассматривали в начале осени 2018 года на общественных слушаниях в здании правительства краевой столицы. Той же осенью президент России Владимир Путин поручил оценить целесообразность строительства мостового перехода через залив Невельского. Действительно, транспортная доступность острова, попасть на который с материка в настоящее время можно только самолетом либо по морю, могла бы существенно повысить инвестиционную привлекательность региона в целом. Так мост на Сахалин вошел в список проектов, которые предложили для инвестирования бизнесу.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

И вот тут-то выяснилось интересное. Стоимость проекта – 282 миллиарда 8 миллионов рублей, по мнению представителей крупного бизнеса, свела на нет все его потенциальные плюсы. Желающих взять на себя повышенные обязательства среди региональных предпринимателей не нашлось. Мелькнула, было, надежда на угольщиков, но увы. Существенную роль в отказе от инвестиций сыграл и тот факт, что помимо моста, для успешного трансфера того же угля через Сахалин и далее на экспорт, необходим глубоководный порт. А это значит, придется скинуться еще раз примерно по столько же, сколько отвалить за мост. «Нет уж, увольте», сказали угольщики, и определенная доля логики в этом есть.

В конце концов финансирование в добровольно-принудительном порядке возложили на РЖД. Осенью 2019 года «Российские железные дороги» объявили о включении железнодорожного перехода Селихино – Ныш в долгосрочную стратегию развития предприятия, на 2020 – 2024 годы. Лед тронулся.

Карта предполагаемого местонахождения мостаФото: Евгения МОЛОТОВА

ПРОЕКТ ГОТОВ

Между тем, пока правительство изыскивало средства, инженеры проектировщики не теряли времени даром. Проект состоящий из сотен чертежей, выкладок, расчетов, визуализаций, представили на суд широкой общественности в начале февраля 2020 года, в центральной библиотеке Николаевска-на-Амуре. Задумка получилась интересной и не без изящества.

- Это сделано для того, чтобы выслушать разные точки зрения, - рассказал начальник отдела по охране окружающей среды администрации Николаевского района Евгений Анфиногенов. - Оценить предложения граждан, профессиональные или нет, а дело железнодорожников и разработчиков в доступной для людей форме объяснить – что это будет, как это будет, какое влияние окажет строительство перехода на Сахалин и железнодорожной на природу и всю нашу жизнь

Официальная презентация большой стройки, которая свяжет остров Сахалин с материком, назначена на 11 марта 2020 года. Примерно в это же время проект покажут и жителям северного Охинского района. Дело осталось за малым, разрешить транспортную и энергетическую проблемы и решить вопросы с логистикой. Ни для кого не секрет, что север Хабаровского края, это страна вечного бездорожья. Автомобильных трасс здесь либо вовсе нет, либо есть, но уж лучше бы не было. А именно автотранспортом нужно будет завести до 80% материалов и оборудования. Аналогично обстоят дела и с энергоснабжением. По подсчетам экспертов, только стоимость новой ЛЭП и подстанций оценивается в 34,миллиарда рублей. И мы снова возвращаемся к вопросу об инвестировании.

Но, местные предприниматели не падают духом. Так, обсуждается вопрос о восстановлении заброшенного за ненадобностью аэропорта в Николаевском районе.

- Когда началось движение вокруг проекта перехода, на нас стали выходить инвесторы с планами реанимировать порт в поселке Лазарев, рядом с которым, в случае принятия положительного решения, развернется стройка, рассказал глава Николаевского района Александр Леонов. - Порт не работает уже около десяти лет и требует реконструкции, он понадобится и для строительства, для завоза необходимых для сооружения перехода грузов, и для развития транспортной логистики в будущем.

Активизировались и ресурсодобывающие компании. Участки земли в окрестностях предполагаемой стройки разбирают как горячие пирожки. Впрочем, поживем – увидим.

ЦИФРЫ

Предварительная протяженность железнодорожной линии для соединения моста с БАМом и сахалинской железной дороги — 585 километров. Продольный профиль моста имеет выпуклую форму и состоит из участков с переменными уклонами. Как определил заказчик проекта, переход пройдет через пролив Невельского по линии мыс Средний (материковая часть) — мыс Погиби (Сахалин). Длина насыпи подхода в пределах материка равна 1,2 километра, а в пределах Сахалина — 2,5 километра.