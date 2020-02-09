В Хабаровске разыскивают мужчину, напавшего на двух женщин с ножом

В последнее время практически во всех хабаровских пабликах распространяется информация, что в Южном микрорайоне орудует некий психически ненормальный мужчина якобы по ночам убивающий женщин и мужчин. Если верить администраторам интернет групп на его счету уже несколько убитых.

Однако в краевом следственном комитете и краевом управлении УМВД эту информацию не подтвердили.

- Распространяемая в средствах массовой информации и сети Интернет информация о массовых нападениях на женщин в городе Хабаровске является недостоверной, - отметили в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам специалистов следственного комитета 5 и 8 февраля в Хабаровске были зафиксированы два случая нападения на женщин, происходили они в Индустриальном районе города, женщины ранены, но живы.

- Потерпевшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовные дела. Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас в городе силами правоохранителей ведется активный поиск нападавшего, со слов пострадавших составлен фоторобот подозреваемого.

Следователи со слов пострадавших составили фоторобот подозреваемогоФото: УМВД России по Хабаровскому краю

Дело находится на личном контроле руководства краевых служб защиты правопорядка. Подробностями дела обещают поделиться дополнительно

Всем, кто владеет информацией о личности мужчины следователи просят звонить по телефонам: 8 (4212) 36-10-00, 36-20-29, 02. Конфиденциальность гарантирована.

Так же в краевом управлении полиции предупреждают, что распространение недостоверной информации преследуется по закону – административным штрафом, для обычных граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.