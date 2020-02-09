В Хабаровске разыскивают мужчину, напавшего на двух женщин с ножом
В последнее время практически во всех хабаровских пабликах распространяется информация, что в Южном микрорайоне орудует некий психически ненормальный мужчина якобы по ночам убивающий женщин и мужчин. Если верить администраторам интернет групп на его счету уже несколько убитых.
Однако в краевом следственном комитете и краевом управлении УМВД эту информацию не подтвердили.
- Распространяемая в средствах массовой информации и сети Интернет информация о массовых нападениях на женщин в городе Хабаровске является недостоверной, - отметили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По словам специалистов следственного комитета 5 и 8 февраля в Хабаровске были зафиксированы два случая нападения на женщин, происходили они в Индустриальном районе города, женщины ранены, но живы.
- Потерпевшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовные дела. Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сейчас в городе силами правоохранителей ведется активный поиск нападавшего, со слов пострадавших составлен фоторобот подозреваемого.
Следователи со слов пострадавших составили фоторобот подозреваемогоФото: УМВД России по Хабаровскому краю
Дело находится на личном контроле руководства краевых служб защиты правопорядка. Подробностями дела обещают поделиться дополнительно
Всем, кто владеет информацией о личности мужчины следователи просят звонить по телефонам: 8 (4212) 36-10-00, 36-20-29, 02. Конфиденциальность гарантирована.
Так же в краевом управлении полиции предупреждают, что распространение недостоверной информации преследуется по закону – административным штрафом, для обычных граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU