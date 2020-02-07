В Хабаровске вводят масочный режим

В краевой столице все больше больных гриппом и ОРВИ – до эпидпорога остались считанные проценты, да еще и коронавирус не дает расслабляться. На фоне таких известий в городе решили ввести масочный режим.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА ЗАЩИТЫ

Индивидуальное средство защиты органов дыхания - оно же маска, с 10 февраля обяжут носить всех работников транспорта, банков, торговых точек, а также учителей, воспитателей и медиков. Словом, всех, кто каждый день проводит среди множества людей. Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, в городе вводят ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в соцучреждениях, медицинских организациях, в торговых центрах, сфере услуг и общепита, в школах, детсадах и других учреждениях образования.

- Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города, - уточнила Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья. - Напомню, что маски являются проверенным временем средством защиты. На улице их носить не обязательно - только в помещениях. Менять через каждые два часа.

За несоблюдение масочного режима спросят с руководителей учреждений и предприятий города.

ПРОДАЮТ, НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

А хватит ли масок на всех, с учетом того, что на восьмичасовой рабочий день одному человеку нужно четыре маски? В городской КЧС считают, что хватит.

- Сейчас у нас на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируем получить еще 50 тысяч масок. Они в дороге, - заявил Денис Улыбышев, директор краевого бюджетного учреждения «Фармация». - На прошлой неделе введено ограничение на продажу - 15 масок в одни руки.

Ограничение, к сожалению, мера необходимая, уж слишком высок соблазн «сделать бизнес» на масочном дефиците. Но 15 штук в одни руки? А как быть руководителям микропредприятий?

- Нас в смену работает три человека, рабочий день длится 13 часов. То есть на день мне нужно купить не меньше двадцати масок. И как я при таком ограничении смогу это сделать? Два, а то и три раза в очереди стоять, чтобы на следующий день взять маски? - возмущенно отреагировала на ситуацию Елена, хабаровский предприниматель.

Насколько четко поставлена работа по обеспечению города масками, мы узнаем уже в ближайшее время. Кстати, есть вполне обоснованное опасение, что цены на них поднимутся, ведь хочешь - не хочешь, а покупать придется.

«КП» - Хабаровск» предлагает читателям поучаствовать в народном мониторинге. Если вы заметили завышенные цены на маски или вы предприниматель, которому пытаются «втулить» партию по неразумной цене, присылайте нам фото ценника и не забудьте указать адрес торговой точки или данные продавцов. Пишите в директ в нашем аккаунте в Instagram, в личных сообщениях на Facebook или «Вконтакте». Все обращения мы передадим в уполномоченные ведомства.

СПРАВКА

По данным мэрии, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. Грипп диагностирован у 24 человек. Карантин введен в двух хабаровских школах - №49 и №1. Еще в 58-ми классах 18-ти общеобразовательных учреждений временно прекращены занятия из-за ОРВИ. Также детей временно не принимают в четырнадцати группах двенадцати детсадов города, из них в двух группах выявлены случаи внебольничной пневмонии.

У руководителей школ и детсадов есть полномочия закрывать учреждение на карантин, если по болезни отсутствуют двадцать процентов учеников.