2020-02-07T09:25:12+03:00
Общество

Люди должны знать - здесь покоится воин: в Хабаровске восстановят 28 воинских захоронений

В краевом центре на это потратят 1,7 миллиона рублей
Василий ЗАДУНАЕВ
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Люди должны знать – здесь покоится воин: в Хабаровске восстановят 28 воинских захороненийЛюди должны знать – здесь покоится воин: в Хабаровске восстановят 28 воинских захороненийФото: Евгения МОЛОТОВА
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Работа по восстановлению воинских захоронений связана с грядущим 75-летием Великой Победы, но под реставрацию попадут не только могилы воинов-участников Великой Отечественной войны, но и солдат и офицеров, погибших в горячих точках: Афганистане, Чечне, Сирии.

Деньги на это важное и нужное дело городу будут выделены в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», правительство Хабаровского края выдаст городу субсидию в размере 1,7 миллиона рублей. Всего будут восстановлены 28 захоронений - данные о них предоставили специалисты военкомата.

- Прежде всего, на могилах воинов, павших, защищая Родину, будут установлены мемориальные знаки - чтобы люди знали о том, что здесь покоится воин. Будет реализован целый комплекс ремонтов, которые мы будем вести в разных секторах Центрального и Матвеевского погостов, где похоронены бойцы, погибшие во время Великой Отечественной войны, исполнившие свой интернациональный долг в Афганистане, сражавшиеся в Чечне и Сирии, - рассказал Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ. - Где-то нужно обновить ограду, где-то - отреставрировать памятник или обновить надписи, а на пяти захоронениях планируем провести капитальное благоустройство - заливку монолитного пояса и замену памятников. Но прежде чем начать что-то делать, мы обязательно свяжемся с родными и близкими погибших, чтобы получить их согласие и учесть все пожелания. Для этого в городском управлении ЖКХ создана рабочая группа, куда помимо сотрудников мэрии входят представители хабаровских общественных организаций - «Боевого братства» и других.

Впрочем, это не единственные захоронения военных, которые городские власти хотят привести в порядок. Еще 46 воинских захоронений восстановят на деньги городского бюджета по муниципальной программе «Забота».

- За счет ее средств хабаровчане смогут покрасить памятники и ограды, отсыпать место упокоения, расчистить могилу, восстановить стершиеся надписи с информацией об умершем. Для этого открыт прием заявлений от родственников или иных лиц, заинтересованных в проведении таких работ, - отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Заявки необходимо подавать в будние дни по адресам: улица Карла Маркса, 168, кабинет «администрация кладбищ» (телефон: 25-37-16) или по улице Карла Маркса, 66, кабинет 112 (телефон: 41-98-53). В заявлении необходимо указать: полное имя умершего, наименование кладбища и сектор, в котором он похоронен. Также необходимы документы, подтверждающие его статус участника Великой Отечественной или локальной войны, и контактный телефон заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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