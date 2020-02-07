Биробиджан хотят «состарить» на четверть века

На заседании постоянных комиссий Биробиджанской городской думы ученые-краеведы высказали неожиданное предложение: официально сменить дату основания города. Руководство Института комплексного анализа региональных проблем считает, что для этого есть весьма веские основания. Кроме того, по словам краеведа Валерия Гуревича, это восстановит историческую справедливость.

ВСПОМНИТЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- Несколько лет назад мы отметили 80-летие нашего города. В этом году мы предлагаем отметить, пропустив вековой юбилей областного центра, его 108 годовщину. Первое упоминание о населенном пункте Тихонькая относится, согласно архивным документам, к 1912 году, - рассказал Валерий Гуревич. - Это был период строительства Амурской железной дороги, 1909-1914 годы. Строительство велось в труднодоступных и совершенно незаселенных местах. Для обеспечения строительства нужно было селить рабочих, складировать необходимое оборудование, обслуживать дорогу. Так на территории будущей ЕАО появились селения Облучье, Лондоко, Ин, Николаевка и другие. В том числе селение Тихонькая, которая стала железнодорожной станцией в 1915 году.

Согласно переписи населения, в 1926 году на станции Тихонькая проживали 623 человека обоих полов. Затем сюда стали массово прибывать еврейские переселенцы - не только из западных районов Советской России, но также из зарубежья. Все они были окрылены идеей построить «светлое царство» в таежной глуши. В августе 1930 года Тихонькая стала центром созданного Биро-Биджанского национального района, в 1931 году образовался рабочий поселок Биробиджан. В 1934 году была создана Еврейская автономная область. Административным центром стал поселок Биробиджан, через три года официально получивший статус города.

- Дата рождения поселков и городов - вещь условная. Первым населенным пунктом на территории будущей ЕАО стал военный пост Пашково, основанный в 1857 году. Наше Пашково появилось на год раньше, чем Хабаровск. Мы считаем, что переносом даты рождения Биробиджана на 1912 год мы отдадим должное тем, кто в таежной глуши построил железную дорогу, по которой затем стали привозить переселенцев для освоения Приамурья и создания Еврейской автономии, - пояснил Валерий Гуревич.

КОМУ ЭТО НАДО И СКОЛЬКО СТОИТ

Поступившее предложение вызвало неоднозначную реакцию депутатов. Так, например, не мог скрыть удивления руководитель фракции КПРФ Биробиджанской городской думы Владимир Сахаровский.

- Есть нормативный акт - постановление ЦИК от второго марта 1937 года «О преобразовании рабочего поселка Биробиджан в город». Для чего мы хотим искусственно состарить областной центр? Тем более, неизвестна точная дата появления первых поселенцев. Давайте вспомним еще про племена каких-нибудь чжурчжэней, которые обитали в глубокой древности на территории современной ЕАО. Может, и останки мамонтов поищем, - иронизировал Владимир Сахаровский. - Как будто в Биробиджане нет более актуальных проблем, чем менять дату его основания.

Высказали опасения и другие депутаты. Председатель Биробиджанской городской думы Артем Куликов считает, что нужно учитывать интересы горожан. Кому-то из местных жителей может не понравиться, что после изменения года рождения Биробиджана вековой юбилей столицы ЕАО отмечаться уже не будет. Кроме того, придется вносить изменения в Устав города и другие документы. Поделился своим мнением и мэр Биробиджана Александр Головатый.

- Как руководитель города, я заинтересован исчерпывающе изучить хронометраж событий, которые происходили на территории нашего муниципального образования за последние 150 лет, - подчеркнул градоначальник. - Предлагаю сформировать рабочую группу и вместе поработать с архивными документами. Можно записать тематический информационный ролик, обсудить вопрос с горожанами и принять решение. Уверен, мы можем много интересного узнать о нашем городе...