Два футболиста из «СКА-Хабаровска» включены в состав молодежной сборной России U-20

Самый крупный товарищеский турнир в мире по количеству участников - Кубок ФНЛ пройдет в кипрском городе Пафос с 14 по 27 февраля. Времени осталось немного, и главный тренер сборной России U-20 Олег Левин озвучил имена футболистов, которые примут участие в кубковых матчах.

Из двадцати восьми молодых футболистов младше 20 лет, собранных со всех российских клубов, двое из «СКА-Хабаровска». Это защитник Семен Матвийчук и полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

Семен Матвийчук, защитник «СКА-Хабаровск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Кубок ФНЛ 2020 состоится уже в девятый раз. По количеству участников Кубок ФНЛ является самым представительным предсезонным турниром, официально зарегистрированным УЕФА. Сборная России U-20 впервые сыграет на этих соревнованиях. По итогам жеребьевки команда Олега Левина попала в группу «А» вместе с лидером «Первенства ФНЛ» волгоградским «Ротором», красноярским «Енисеем» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. В первых двух розыгрышах Кубка ФНЛ выступило по восемь команд. Трижды обладателем трофея становился «Урал». По одному разу его увозили домой «Луч», «Волгарь», «Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Факел» и «Авангард». - рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза.

Рамазан Гаджимурадов, полузащитник ФК «СКА-Хабаровск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Для молодых хабаровских футболистов это станет неплохой практикой, позволит приобрести хороший игровой опыт, уверены специалисты. К началу сезона, который для «СКА-Хабаровска» стартует 9 марта в Саранске, оба футболиста успеют вернуться.

Кстати, «СКА-Хабаровск» по решению тренерского штаба не принимает участие в Олимп Кубке ФНЛ. Сейчас команда находится на втором тренировочном сборе в турецком Белеке с 3 по 15 февраля, а третий запланирован в Крымске.

Календарь матчей сборной на групповом этапе:

14 февраля 13:45 (мск). «Енисей» (Красноярск) — Россия U-20.

17 февраля 11:00 (мск). Россия U-20 — «Ротор» (Волгоград).

20 февраля 13:45 (мск). Россия U-20 — КАМАЗ (Набережные Челны).