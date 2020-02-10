В колонию Хабаровского края «прилетело» первое платное электронное письмо

В колониях Хабаровского края осваивают новый онлайн-сервис. Он представляет собой электронную почту, при которой тайну переписки полностью сохранить не получится. Программа предназначена для подконтрольного обмена электронными письмами между лицами, содержащимися под стражей, и их родственниками.

- На сегодняшний день уже есть первый получатель электронного послания. Это осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №14. Письмо ему прислала из Новосибирска жена, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Благодаря онлайн-сервису родственники могут отправлять сообщения в СИЗО и исправительные колонии страны. Также у них есть возможность принимать ответы от адресатов и просматривать отчеты о доставке. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт поставщика услуги и заполнить специальный бланк. К письму можно прикрепить цифровую фотографию. Далее выбираете способ оплаты. К слову, цена электронного письма примерно равна стоимости обычных заказных отправлений. Электронное послание адресат получает в виде распечатки.

При желании получатель-осужденный может написать ответ, заполнив от руки специальный бланк. Это письмо проверяют перед отправкой, затем сканируют и в виде электронного изображения передают адресату. Обмен сообщениями в таком режиме происходит довольно оперативно, работает система круглосуточно.

Отметим, что в колонии №14 к такой коммуникации начали готовиться с конца 2019 года. Так, в декабре получили и установили оборудование для отправки и получения электронных писем. Сегодня подобные системы также установили в СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-6 и ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю. В планах оснастить необходимой техникой и другие учреждения УИС региона.