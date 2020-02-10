В Биробиджанском районе селяне выступили против китайских «карантинщиков»

Областные власти решили обследовать иностранцев на наличие коронавируса в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории села Пронькино. Это решение шокировало местных жителей.

НАМ ЗАРАЗА НЕ НУЖНА

Накануне возле продуктового магазина в селе Пронькино, входящего в состав Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского района, стали собираться местные жители. Они решили поделиться опасениями, вызванными планами правительства ЕАО открыть «спецприемник для иностранцев» в детском лагере, который находится на территории села и принимает сотни отдыхающих в летний период. На свежем воздухе (мороз кусался) собралось более пятидесяти человек, в том числе пенсионеры. Одна из селянок пожаловала с ребенком на руках.

- Не дай бог, в Пронькино заселятся китайцы. Вы даете гарантию, что они и те, кто будет их обслуживать, с территории профилактория не выйдут? Врач, медсестра и уборщица не будут ездить домой? Не верим! В Амурзете больница почти пустая - везите на обследование иностранцев туда! Или отправляйте их в областную инфекционную больницу. А нам не надо никакой заразы! - пояснила жительница села Пронькино Лариса Аксинович.

Ее поддержали другие селяне, встревоженные перспективой близкого соседства с «карантинной зоной». Развеять опасения собравшихся попытался глава Валдгеймского сельского поселения Валентин Брусиловский, прибывший на сход жителей в сопровождении сотрудника полиции.

Жители собрались на открытом воздухе, чтобы донести свою позицию до властейФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Вас интересует, где будут находиться на передержке люди, которые пересекли границу в период коронавируса. Въезжают граждане России, а также имеющие вид на жительство. У кого есть прописка и жилье, тот находится под наблюдением на своей территории. Остальных определяют в инфекционные боксы наших больниц. Есть такие места в Биробиджане, Амурзете, Ленинском. Что касается детского лагеря в Пронькино, он будет использован для обследования людей, если значительно увеличится число заболевших, - попытался урезонить селян Валентин Брусиловский. - Поймите, эти люди - не зараженные, не больные. Если у человека появляется какой-то симптом (например, температура поднимается), его забирают и увозят в инфекционную больницу.

УВЕЗТИ ЗАРАЗНЫХ В ТУНДРУ?

Объяснения чиновника не успокоили собравшихся. Так, например, кто-то спросил, почему спецприемники решили открывать в селах Валдгейме и Пронькино. Неужели в Биробиджане нельзя найти огороженные территории и использовать эти площадки для обследования вернувшихся из Китая? Валентин Брусиловский попытался обратить все в шутку - мол, не в тайгу же иностранцев вывозить. Последовали реплики: «А почему нет?», «Постройте бараки для них», «Зато нас спасут», свидетельствующие о росте ксенофобии (неприязни к иностранцам - прим.ред.) среди местных жителей. Китайцев никто не желает видеть в Пронькино - ни под каким «соусом».

- У меня двое детей, я переживаю за их здоровье. В ЕАО есть другой детский лагерь «Жемчужная», есть спортивная база «Фома» - они удалены от населенных пунктов. Почему там не делают спецприемники, а хотят «карантинную зону» открыть непременно в Пронькино? - возмущалась местная жительница Наталья. - С людьми никто не советуется, принимая такие решения. В тот же Валдгеймский детский дом, говорят, китайцев привезли ночью. Неужели так нехорошо поступили, чтобы валдгеймцы ни о чем не узнали?

Валентин Брусиловский предложил жителям села Пронькино собраться 11 февраля (во вторник) в местном Доме культуры, чтобы не на морозе, а в помещении обсудить ситуацию с коронавирусом. При этом глава Валдгеймского сельского поселения пообещал привезти с собой специалистов, которые ответят на все вопросы. Кто-то из селян предложил пригласить на встречу врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, но тот находится в служебной командировке в Москве, где пробудет, по неофициальным источникам, до конца февраля.