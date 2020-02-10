«Защитники отечества - взгляд со стороны» - новый конкурс «КП»-Хабаровск» и Росгвардии

В преддверии Дня защитника Отечества «КП»-Хабаровск» проводит фотоконкурс среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии Дальнего Востока. Все привыкли видеть на улицах городов мужественных, на первый взгляд суровых, защитников нашей Родины и правопорядка. Однако, в первую очередь, это обычные люди, которым не чужды простые человеческие радости: занятия творчеством и спортом, любовь к семье и необычным увлечениям. По условиям конкурса, участники предоставили по две фотографии: на службе и активном отдыхе.

А теперь нам нужна ваша помощь, уважаемые читатели! Конкурс предполагает победителя, а мы в редакции никак не может прийти к единому мнению. Вся надежда на вас! Голосуйте за понравившихся участников, зовите друзей, знакомых, родственников - чем больше голосов, тем объективнее результат.

Голосование завершится 24 февраля, а 25 будут объявлены победители. Участники, занявшие первые три места, получат призы от наших партнеров. Фото победителей мы опубликуем на сайте в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск».