2020-02-10T09:55:47+03:00
Общество

Хабаровск купит вагоны обанкротившегося трамвайного управления Комсомольска-на-Амуре

Однако администрация города юности не собирается их продавать - это официальная позиция мэра
Евгения МОЛОТОВА
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Трамвайное хозяйство Комсомольска-на-Амуре до ликвидации было самым восточным в стране.Трамвайное хозяйство Комсомольска-на-Амуре до ликвидации было самым восточным в стране.Фото: Вера ОВСЯННИКОВА
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С осени 2018 года в городе Юности не слышен стук трамвайных колес - финансовые проблемы трамвайного управления дошли до критической точки. Вагончики встали в депо.

ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ

Периодически поднимались разговоры о том, что нужно помочь Комсомольску сохранить один из самых экологичных видов транспорта. Обещали изыскать средства, но не изыскали. В ноябре 2019 года трамвайное управление объявило о своей ликвидации.

Отвлекусь ненадолго от финансовой стороны вопросы и напомню о его моральной составляющей. Для первых комсомольчан трамвай был мечтой, весь город грезил тем, что однажды по широким проспектам побегут звенящие вагончики. Мечта стала реальностью только спустя десятилетия - в 1957 году. Стройка была поистине народной: сотни добровольцев помогали путейцам. Чтобы спустя шестьдесят с небольшим лет их потомки объявили об «экономической нецелесообразности» сохранения трамвайного управления. Сейчас предприятие собирается распродавать имущество, а значит, последняя надежда угасла.

На днях в Комсомольске, по информации пресс-службы администрации Хабаровска, побывали специалисты хабаровского МУП «Городской электротранспорт», чтобы приглядеться к технике и оборудованию.

НЕ ПРОПАДАТЬ ЖЕ ДОБРУ

Хотя в краевом центре трамваи никто ликвидировать не собирается (по крайней мере, вслух об это никто не заявляет), тут тоже не все гладко. На днях заговорили о закрытии нерентабельного маршрута №6 («Питомник Лукашова» - «Школа №19», через «Гупровский городок», железнодорожный вокзал и железнодорожную больницу). Вагонное хозяйство тоже не в самом лучшем состоянии. Да, есть новенькие, теплые уютные вагончики, но есть и старички. Глянешь на них и думаешь: «А не ты ли - самый первый трамвай Хабаровска»?

В общем, не пропадать же комсомольскому добру, решили хабаровские трамвайщики. Два трамвайных вагона ЛМ-99 (2001 года выпуска), три снегоочистителя для уборки путей и сетеизмеритель для энергослужбы - все это, возможно, купит «ГЭТ». Помимо техники хабаровчане хотят купить запасные части и материалы по ценам ниже рыночных на общую сумму 275 тысяч рублей. Торги пройдут, ориентировочно, в марте-апреле.

- Из-за высокой стоимости новых вагонов и оборудования городской бюджет не может позволить направить средства на пополнение подвижного состава «Горэлектротранспорта» беспробежными трамваями. Мы ожидаем оценки интересующего нас имущества и объявления торгов, - рассказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи городской администрации.

Что будет с трамвайными рельсами, проложенными по центру Комсомольска, пока неясно. Пути на Дземгах в свое время разобрали, по центру пока лежат.

Однако предстоящая продажа имущества - лишь предположение. В администрации Комсомольска заявили, что позиция мэра Александра Жорника не поменялась: распродавать трамвайное хозяйство нельзя. Так что же будет с комсомольскими трамваями? Будем следить за ситуацией.

СПРАВКА «КП»

МУП Хабаровска «Горэлектротранспорт» обслуживает четыре трамвайных маршрута, соединяющие все районы города. Ежедневно на линии выходят 36 трамваев. Общий парк предприятия составляет 66 единиц, среди которых вагоны «Рижского вагоностроительного», «Усть-Катавского», «Петербургского» заводов. Большинство вагонов - высокой степени износа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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