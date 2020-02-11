Жизнь «колясочника» в Биробиджанском районе потрясла общественных активистов

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ

Накануне биробиджанскому кузнецу и блогеру Георгию Нацвлишвили (известному также, как Гиви) прислали шокирующее видео. Работник одного из предприятий обнаружил в лесу, недалеко от села Пронькино, живое существо, собиравшее ветки. Как выяснилось, это был не леший, а местный житель с ограниченными физическими возможностями, который ведет борьбу за выживание. Гиви решил помочь «Коле-инвалиду» и отправился в село Пронькино. В локальной поездке общественного активиста сопровождали депутат Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского района ЕАО Сергей Чуйкин и корреспондент «КП-Хабаровск».

Часть покосившегося забора возле деревянного дома № 2 по улице Шоссейная отсутствовала - заходи, кому не лень. Во дворе виднелась куча дров, рядом - две инвалидные коляски. В одной из них находился мужчина среднего возраста, который, узнав о цели визита, пригласил гостей в дом. Угол ближней комнатушки занимал драный топчан (спальное место), в дальней находились стол и диван допотопного вида. Возле еще не остывшей печки, мурлыкая, грелось несколько кошек.

Обмороженные ноги не вернешь, но руки-то еще остались, и в душе теплится надежда на перемены к лучшему...Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я - Николай Чутко, мне 36 лет. Родился здесь, в Пронькино, до недавней поры проживал в родительском доме. Закончил девять классов, подрабатывал, где придется, - вспоминает Николай. - Затем родители умерли, ушли в лучший мир и два родных брата. Я запил, хотелось умереть. В 2016 году я обморозил ноги, попал в больницу, где мне сделали ампутацию. Кроме этого, я заболел туберкулезом. И никого из родни рядом нет - еще один мой брат (последний) живет где-то в Облученском районе.

ЖИТЬ ЗАХОЧЕШЬ - НЕ ТАК РАСКОРЯЧИШЬСЯ

Попав в больницу, Николай отдал паспорт на хранение своей знакомой, которая работала в сельской администрации. Когда пострадавшему ампутировали ноги, «тетя Надя» пришла к нему в палату и уговорила бедолагу подписать какие-то бумаги. Выйдя из больницы, Николай узнал, что из родительского дома он выписан - в сданном на хранение паспорте стоял соответствующий штамп. Попыток вернуть утраченное жилье селянин не предпринимал.

- Отправился на комиссию ВТЭК - мне дали вторую группу инвалидности. Хотели сначала первую группу дать, но потом увидели, что я могу самостоятельно умываться и по нужде ходить, и передумали. Получаю 9500 рублей пенсии, но этого не хватает, - сокрушается Николай. - Комнату я снимаю за две тысячи рублей, да еще дрова нужно покупать, продукты и лекарства. Сортира нет - хожу в ведро. За все время, что я здесь живу, меня никто не навестил из чиновников или депутатов. Но мир не без добрых людей. Пару раз в неделю возле моего дома тормозит белый микроавтобус - я выползаю во двор, и какие-то мужики угощают меня свежим хлебушком...

Чтобы сэкономить на покупке топлива, Коля решил сам заготавливать дрова. Садится в инвалидную коляску, цепляет к ней старый аналог и катится в лес - за полтора километра от дома. Ползая по земле, собирает валежник в импровизированный прицеп и груженный возвращается обратно. Добычу сваливает во дворе, а затем «колдует» с печкой. Еженедельно приходится делать два-три рейса за дровами, чтобы не околеть от холода в ветхом помещении.

Дрова для отопления своего дома мужчина заготавливает сам. так дешевлеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПОМОЖЕМ, ТОЛЬКО НЕ УПОТРЕБЛЯЙ

Как выяснилось, Коля не только заготавливает себе дрова, но также выручает знакомых односельчан. За два часа ударной работы на свежем воздухе (только щепки летят) платят двести рублей. Неплохая прибавка к пенсии! По словам инвалида второй группы, он готов колоть дрова от рассвета до заката, но заказчики боятся осложнений - мало ли что может случиться с особенным работником, отвечать затем придется. Два часа в день - не более.

Рассказ селянина и условия его проживания потрясли общественных активистов. Депутат Валдгеймского сельского поселения Сергей Чуйкин записал размер одежды нуждающегося земляка, а также составил список необходимых продуктов. Биробиджанский кузнец и блогер Георгий Нацвлишвили намерен в ближайшее время восстановить забор возле дома №2 по улице Шоссейной и организовать доставку дров для малообеспеченного гражданина.

Обмороженные ноги не вернешь, но руки-то еще остались, и в душе теплится надежда на перемены к лучшему...Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Всю зиму этот человек с ампутированными ногами возил дрова из леса - наверняка его видели односельчане, водители автомобилей, десятки других людей. Неужели ни у кого жалость не проснулась? В Биробиджане есть религиозные общины, различные благотворительные организации, а кто поможет нуждающимся в селах? Почему власть на эти проблемы никак не реагирует? Или чиновники озабочены только своим благополучием? - возмущается Гиви.

Уходя, посетители попросили Николая Чутко не употреблять спиртного. Селянин заверил их в том, что ведет трезвый образ жизни и к рюмке больше не прикоснется. Обмороженные ноги не вернешь, но руки-то еще остались, и в душе теплится надежда на перемены к лучшему...