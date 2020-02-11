Неоплаченный батопорт: конфликт чиновников и корабелов набирает обороты в Хабаровском крае

Хабаровский судостроительный завод - предприятие, за жизнь которого сейчас борются на всех уровнях власти - получил нож в спину оттуда, откуда совсем не ожидал - от службы заказчика министерства строительства Хабаровского края. По заказу правительства корабелы изготовили и спустили на воду понтон-батопорт, однако деньги за него так и не получили. Подробнее о сложившейся ситуации смотрите в новом выпуске первого дальневосточного видеожурнала о бизнесе «Деловой курс».

АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ

Конфликт между Хабаровским судостроительным заводом разгорелся вокруг понтона-батопорта, который должен стать финальным кусочком пазла дамбы-долгостроя, защищающей Хабаровск от возможного затопления. В гидротехническом сооружении есть промежуток, через него должны проходить речные суда. Если же возникает угроза большой воды, то батопорт перекрывает его и притапливается. Тем самым получается сплошная линия защиты.

Хабаровский судостроительный завод свои обязательства выполнил - в положенный срок батопорт торжественно спустили на воду, только вот до испытаний дело так и не дошло. Причиной всему «скользкие» пункты в договоре, на которые представители предприятия указывали изначально, но условия соглашения никто корректировать не стал. В итоге батопорт пришлось достать из воды и отправить храниться на предприятие.

БОРЬБА ЗА ТАРИФЫ

Председатель правления «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Булкова встретилась с министром промышленности Хабаровского края Сергеем Денисенко. Поводом импровизированного совещания послужило предложение чиновников создать в поселке Лососина Советско-Гаванского района базу для реализации их продукции. Идея рыбакам понравилась, только вот прежде они попросили решить куда более серьезную проблему.

Ольга Булкова озвучила вопрос, связанный с огромными тарифами за электроэнергию, потянуть которые могут не все. Рост в квитанциях вызван выводом Николаевской ТЭЦ из общей энергосистемы в локальное поле - после этого стоимость киловатта в час выросла в 10 раз. Это при том, что цена киловатт-часа на севере была и так запредельной.

ЖАРКИЕ БОЧКИ

Эффектной хабаровчанке Дарье Лимановой бьюти-бизнесом бы заниматься, но она выбрала производство. Вместе с мужем девушка переосмыслила обычную русскую баню и обернула ее в новый формат - бочку. Как призналась Дарья «Деловому курсу», у такого решения есть ряд преимуществ в сравнении с традиционной подачей. Кроме удобства монтажа, баня-бочка быстрее прогревается, что делает ее более экономичной.