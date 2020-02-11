2020-02-11T07:13:50+03:00
Общество

Неоплаченный батопорт: конфликт чиновников и корабелов набирает обороты в Хабаровском крае

Судостроители не могут получить деньги за заказ с краевого минсторя. Причина - «скользкие пункты в договоре». Подробности в журнале «Деловой курс».
Евгения МОЛОТОВА
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Конфликт между Хабаровским судостроительным заводом разгорелся вокруг понтона-батопорта, который должен стать финальным кусочком паззла дамбы-долгостроя. Фото: Александр ЯнышевКонфликт между Хабаровским судостроительным заводом разгорелся вокруг понтона-батопорта, который должен стать финальным кусочком паззла дамбы-долгостроя. Фото: Александр Янышев
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Хабаровский судостроительный завод - предприятие, за жизнь которого сейчас борются на всех уровнях власти - получил нож в спину оттуда, откуда совсем не ожидал - от службы заказчика министерства строительства Хабаровского края. По заказу правительства корабелы изготовили и спустили на воду понтон-батопорт, однако деньги за него так и не получили. Подробнее о сложившейся ситуации смотрите в новом выпуске первого дальневосточного видеожурнала о бизнесе «Деловой курс».

АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ

Конфликт между Хабаровским судостроительным заводом разгорелся вокруг понтона-батопорта, который должен стать финальным кусочком пазла дамбы-долгостроя, защищающей Хабаровск от возможного затопления. В гидротехническом сооружении есть промежуток, через него должны проходить речные суда. Если же возникает угроза большой воды, то батопорт перекрывает его и притапливается. Тем самым получается сплошная линия защиты.

Хабаровский судостроительный завод свои обязательства выполнил - в положенный срок батопорт торжественно спустили на воду, только вот до испытаний дело так и не дошло. Причиной всему «скользкие» пункты в договоре, на которые представители предприятия указывали изначально, но условия соглашения никто корректировать не стал. В итоге батопорт пришлось достать из воды и отправить храниться на предприятие.

БОРЬБА ЗА ТАРИФЫ

Председатель правления «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Булкова встретилась с министром промышленности Хабаровского края Сергеем Денисенко. Поводом импровизированного совещания послужило предложение чиновников создать в поселке Лососина Советско-Гаванского района базу для реализации их продукции. Идея рыбакам понравилась, только вот прежде они попросили решить куда более серьезную проблему.

Ольга Булкова озвучила вопрос, связанный с огромными тарифами за электроэнергию, потянуть которые могут не все. Рост в квитанциях вызван выводом Николаевской ТЭЦ из общей энергосистемы в локальное поле - после этого стоимость киловатта в час выросла в 10 раз. Это при том, что цена киловатт-часа на севере была и так запредельной.

ЖАРКИЕ БОЧКИ

Эффектной хабаровчанке Дарье Лимановой бьюти-бизнесом бы заниматься, но она выбрала производство. Вместе с мужем девушка переосмыслила обычную русскую баню и обернула ее в новый формат - бочку. Как призналась Дарья «Деловому курсу», у такого решения есть ряд преимуществ в сравнении с традиционной подачей. Кроме удобства монтажа, баня-бочка быстрее прогревается, что делает ее более экономичной.

Ботапорт на Деловом курсе.Бизнес-жизнь на Дальнем Востоке не стоит на месте, о чём мы спешим с вами поделиться в новом выпуске видео-журнала "Деловой курс". Смотрите в очередном выпуске: Конфликт между службой заказчика правительства Хабаровского края и "Хабаровским судостроительным заводом" близок к своему разрешению. Почему "завис" контракт со строительством батопорта для городской дамбы и кто виноват? Бани-бочки ноу-хау от хабаровской предпринимательницы Дарьи Лимановой и её мужа. Вот уже несколько лет они успешно воплощают в жизнь свои тёплые задумки и останавливаться не собираются. Чем же хорош необычный формат традиционной бани? В министерстве промышленности Хабаровского края прошли встреча главы ведомства Сергея Денисенко и председателя правления "Крайрыбакколхозсоюза" Ольги Булковой. Власти предложили ассоциации создать в Советско-Гаванском районе базу для реализации рыбной продукции. Однако, в ходе обсуждений открылись серьёзные проблемы рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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