2020-02-12T06:20:13+03:00
Общество

Ужас улицы Панфиловцев в фейках о неприкаянном хабаровском маньяке

Среди последних псевдожертв злодея подросток с собакой, пьяный мужчина и женщина, которая возвращалась с работы
Александр ШТААЛЬ
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Ужас улицы Панфиловцев в фейках о неприкаянном хабаровском маньякеУжас улицы Панфиловцев в фейках о неприкаянном хабаровском маньякеФото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
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Когда наступает вечер, в Южном районе Хабаровска дворы становятся безлюдными. Уже в начале восьмого часа вечера жильцы домов на улице Панфиловцев разбредаются по своим квартирам и стараются без лишней надобности не покидать свои жилища. Такая атмосфера настороженности в последнее время появилась из-за маньяка, который объявился в этих местах.

МИФЫ О НЕУЛОВИМОМ МАНЬЯКЕ

Местные жители, похоже, вняли предупреждениям правоохранителей и стараются до 19:00 попасть домой. Пока злоумышленник остается на свободе, несмотря на то, что его ориентировки уже есть в интернете и печатных средствах массовой информации. Перепуганные хабаровчане ждут, когда же случится развязка всей этой истории. А сам маньяк, возможно, и не подозревает, какие грехи ему еще приписывают.

История с нападениями на женщин на улице Панфиловцев постепенно стала обрастать слухами. Для начала в соцсетях чуть ли не родственники пострадавших рассказывали о гибели одной из горожанок, у которой остались маленькие дети. Время спустя они же, то есть пользователи соцсети, каким-то образом умудрились отследить, куда направляется маньяк - в сторону села Ильинка. Вскоре все там же в сети выдали некий фоторобот злодея, больше похожий на обычную фотографию, автор этого творения пожелал остаться неизвестным. Эту информацию опровергли правоохранители, но тем не менее история продолжает обрастать новыми фейками.

Теперь уже авторы слухов замахнулись на то, что есть новые жертвы маньяка. Среди пострадавших подросток с собакой, пьяный мужчина и женщина, которая возвращалась с работы. Вишенкой на этом невкусном торте стало сообщение о том, что злодей напал на жительницу дома на улице Черняховского.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

По данным сотрудников следственного комитета, 5 и 8 февраля неизвестный мужчина напал на двух женщин. Пострадавших с ножевыми ранениями доставили в больницу, где им оказывают квалифицированную помощь. Обе они живы. Дело находится на контроле руководства краевого следственного комитета и полиции. Случай с пострадавшей на улице Черняховского оказался бытовой ссорой, которая закончилась поножовщиной между сожителями, и маньяк тут ни при чем. Также не подтвердилась информация о новых жертвах.

В отличие от «фоторобота» неизвестного автора, правоохранители со слов пострадавших составили более приемлемое изображение злодея, которое использовали в официальной ориентировке.

- В ходе следствия на основе новой информации доработали предполагаемое изображение подозреваемого мужчины. Приметы: возраст 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, нос прямой длинный. Был одет: черная зимняя куртка с капюшоном (пуховик), черные брюки, черная обувь, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Горожан, которые могут располагать информацией о том, где может находиться злоумышленник, убедительно просят позвонить по телефонам: (4212) 36-10-00, 36-20-29, 02. Конфиденциальность гарантирована. Расследование продолжается.

Жителей краевой столицы просят не поддаваться панике, а средства массовой информации и интернет-паблики - не распространять непроверенные слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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