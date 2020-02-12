В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» состоялся музыкальный четверг. А это значит, что в гости к нам заглянула певица, автор и исполнитель своих песен Ольга Никиточкина.

Музыкальный четверг с Ольгой Никиточкиной на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ