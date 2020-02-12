Музыкальный четверг с Ольгой Никиточкиной на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 13 февраля на частоте 88,3 FM
Музыкальный четверг с Ольгой Никиточкиной на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» состоялся музыкальный четверг. А это значит, что в гости к нам заглянула певица, автор и исполнитель своих песен Ольга Никиточкина.
Музыкальный четверг с Ольгой Никиточкиной на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Ольга Никиточкина
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ИСТОЧНИК KP.RU