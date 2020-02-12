2020-02-13T05:52:39+03:00
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Петр Перевезенцев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 13 февраля на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Петр Перевезенцев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Петр Перевезенцев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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В 8 утра на радио на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» первый секретарь краевого отделения КПРФ Петр Перевезенцев. Обсудили, какие планы поставила перед собой партия на этот год, какая работа проводится с избирателями, и какие проблемы жителей чаще всего приходится решать парламентариям.

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого отделения КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого отделения КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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